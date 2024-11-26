УСИК: «Он был самым тяжелым соперником в моей карьере. Первый во всем»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик назвал самого тяжелого соперника за свою боксерскую карьеру. Усик выбрал Тайсона Фьюри, которого победил раздельным решением судей в бою за титул абсолютного чемпиона мира в мае 2024 года.

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«Тайсон Фьюри – мой самый тяжелый соперник. Первое место. Первый в рейтинге по сложности, напряжению, эмоциям, первое место во всем», – сказал Усик.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua