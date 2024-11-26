Селтик – Брюгге: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Селтик – Брюгге: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 27.11.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

"Селтик" продолжает доминировать в Шотландском Премьершипе, но в Лиге чемпионов для команды сейчас наступает важный этап. После двух убедительных побед на домашнем стадионе "кельты" набирают форму и готовятся к новому вызову, а именно к игре против "Брюгге".

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок пятого тура Лиги чемпионов сезона 2024/2025 "Селтик" – "Брюгге" состоится в среду, 27 ноября 2024 года, в 22:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Мегого Футбол-8.

2.05 3.75 3.65 Узнать больше

Трансляция матча

В эфире

Прямая трансляция. Селтик – Брюгге Смотреть трансляцию

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за игрой "Селтик" – "Брюгге" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

www.ua-football.com