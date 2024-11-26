Пьер Ваше: Если вы уверены в успехе, то уже проиграли

Технический директор Red Bull Racing Пьер Ваше не уверен в том, в 2025-м команда будет доминировать, как в начале 2024-го, когда были заложены основы четвёртого титула Макса Ферстаппена.

Пьер Ваше: «Мы довольны, что смогли достаточно быстро переломить ситуацию в этом сезоне. Но я не уверен, что эта картина сохранится в 2025-м, поскольку соперники быстрее или равны нам по скорости. Нас ждёт плотная борьба по ходу всего сезона.

В нашем бизнесе так – если вы уверены в успехе, то уже проиграли. Чтобы оказаться лучшим, нужно много работать, каждому в команде нужно очень много работать. В команде все, каждый на своём месте, пытаются добиться хотя бы небольшого прогресса, потом ещё, ещё и ещё. И это очень непросто. Вы не можете быть уверены в себе, ведь если я уверен, то спокоен и иду спать, не иду на работу, не добиваюсь результатов.

Такой борьбы в чемпионате как в этом году мы, честно говоря, ждали в 2023-м, но её не было. И в 24-м в начале сезона борьбы тоже не было! Этого я не могу объяснить.

Мы доминировали не потому, что работали лучше. Скорее соперники в определённые моменты работали плохо. Не наша вина, что в McLaren поздно включились в этом сезоне.

Ключевым моментом для нас стала гонка в Монце. Она выявила некоторые проблемы с машиной, которые мы не видели раньше… Или видели, но не выделяли. И я впечатлён тем, как команда отреагировала, чтобы решить эти проблемы или уменьшить их. И в Остин мы уже что-то привезли – там даже Макс сказал, что машина стала лучше.

Наша цель на следующий сезон – построить более универсальную машину, которая будет конкурентоспособна на трассах разного типа. Вот в Вегасе мы были не слишком быстры, и улучшение скорости в медленных поворотах – одна из наших задач».

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