«Я поверил в его бокс». Хейни назвал победителя реванша Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Билл Хейни

Билл Хейни, отец и тренер бывшего абсолютного чемпиона мира Дэвина Хейни, поделился мнением о предстоящем реванше между Александром Усиком с Тайсоном Фьюри.

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«Меня Усик удивил в первом бою, я не ожидал от него такого перфоманса. Я поверил в его бокс, он все сделал для этого. Я думаю он победит Тайсона в реванше. Да, Тайсон – настоящий воин, он из семьи боксеров, но я думаю, что Усик снова победит», – сказал Хейни.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua