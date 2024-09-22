УОРРЕН: «Хотел бы видеть бой Дюбуа с Усиком, но у Александра бой с Фьюри»

Getty Images/Global Images Ukraine. Френк Уоррен

21 сентября Энтони Джошуа потерпел четвертое поражение в карьере, проиграв нокаутом в 5 раунде бой за титул чемпиона мира по версии IBF Даниэлю Дюбуа. После боя известный промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы Тайсона Фьюри, дал оценку поединку.

«Феноменальное сражение. Джошуа не сдавался. Блестящий бой. Я всегда чувствовал, что Дюбуа справится, и он справился. Хотел бы увидеть его бой с Усиком прямо сейчас, но Александру предстоит сразиться с Тайсоном.

Все собравшиеся здесь видели выступление чемпиона сегодня вечером. Он сделал все, что вы могли мечтать. Джошуа поймал его ударом и я забеспокоился, но Дюбуа – молодой парень на своем пике и он может прогрессировать», – сказал Уоррен.

Отметим, что Дюбуа в августе 2023 года уже проигрывал Александру Усику.

sport.ua