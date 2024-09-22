Окон: Вечером нам удалось прибавить

В Сингапуре Эстебан Окон прошёл во вторую часть квалификации, а Пьер Гасли выбыл из борьбы уже в первой…

Эстебан Окон (15-й): «Я доволен работой машины в квалификации, вечером нам удалось прибавить по сравнению с третьей тренировкой, особенно это касается первой сессии. Во второй темп немного снизился и мы не смогли пробиться в финал.

Неоднозначный результат. Я рад, что мы смогли немного улучшить ситуацию, но мы ещё далеки от того, где хотим быть. На брифинге мы обсудим, что произошло между первой и второй сессией, а завтра попробуем отыграться».

Пьер Гасли (18-й): «Я разочарован выступлением в квалификации. Машина вела себя хуже, чем утром, не хватало сцепления. Мы не смогли прибавить, я практически повторил своё время на круге, хотя должен был проехать быстрее.

Мы ищем причину, пытаемся разобраться с нехваткой скорости. Физически гонка здесь всегда была сложной. Мы будем стремиться к тому, чтобы завтра участвовать в борьбе».

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