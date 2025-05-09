Выручка Формулы 1 снизилась до $400 миллионов

Компания Liberty Media, которая владеет Формулой 1, опубликовала финансовый отчёт по итогам первого квартала 2025 года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выручка Формулы 1 сократилась на $150 миллионов (27%) и составила $403 миллиона. Операционный доход Формулы 1 снизился с $202 до $73 миллионов в первом квартале 2025-го.

В основном это связано с меньшим количеством гонок по сравнению с предыдущим годом. Если в первом квартале 2024 года было проведено три гонки, то в 2025-м только две, причем этап в Китае был менее прибыльным, чем ближневосточные этапы в Бахрейне и Саудовской Аравии. Однако теперь эти две гонки приходятся на второй квартал, который включает на одну гонку больше, чем в 2024-м, так что ситуация должна выровняться.

«Основной доход Формулы 1 снизился в первом квартале: уменьшились доходы от продажи медиаправ, гоночных мероприятий и спонсорской поддержки из-за различий в календаре по сравнению с прошлым годом.

Доходы от гоночных мероприятий снизились, поскольку в этом квартале было проведено на одну гонку меньше и они прошли на других трассах. Снижение доходов от медиаправ и спонсорства также связано с отсутствием одной гонки в текущем периоде, что привело к снижению доли сезонных доходов. Кроме того, доходы от спонсорства уменьшились из-за влияния другого сочетания гонок на доходы от конкретных мероприятий», – сказано в заявлении Liberty Media.

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