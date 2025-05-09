Александр УСИК: «Если бы не он, то Украины просто бы не стало»

Объединенный чемпион мира Александр Усик высказался о президенте Украины Владимире Зеленском.
«У нас смелый президент. Если бы Зеленский поехал в начале войны, то Украины просто бы не стало. Мы сейчас боремся, нас очень много людей поддерживают. Спасибо Великобритании, вы нам очень помогли.
Мы должны победить и победим, не сдадимся», – сказал Усик.
Ранее промоутер британского супертяжеловеса Даниэля Дюбуа Фрэнк Уоррен сообщил, что хотел бы видеть Зеленского на большом реванше на Уэмбли, который состоится 19 июля 2025 года.