Известны финалисты Лиги Европы и Лиги Конференций, успехи Свитолиной и вероятный новый тренер Шахтера. Главные новости за 8 мая

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"Манчестер Юнайтед" повторно разгромил "Атлетик" и вышел в финал Лиги Европы

В ответном полуфинале Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" у себя дома принимал "Атлетик" из Бильбао. В первом матче на выезде манкунианцы уже одержали комфортную победу 3:0, а здесь просто довели матч до логического завершения, забив еще 4 гола в ворота соперника. Дублем отметился Мейсон Маунт. Хаурегисар забил первый гол своей команды, но это никак не повлияло на итог. Гойлунд и Каземиро также забили по одному голу и это 4:1 и 7:1 по итогу двух матчей, комфортный проход от команды Рубена Аморима.

"Тоттенхэм" снова обыграл "Буде/Глимт" и также сыграет в финале Лиги Европы

Хозяева потерпели поражение в первом матче 3:1, поэтому нужно было выдать что-то невероятное и отыграться против "шпор". Сделать этого не удалось, команда Постекоглу забила два гола на выезде и получила комфортную победу 2:0, а с учетом победы в первом матче, итоговый проход выглядит справедливо и логично. В финале они встретятся против "Манчестер Юнайтед".

"Челси" с резервистами в составе разобрался с "Юргорденом"

Лондонский "Челси" еще неделю назад на выезде в Швеции обыграл своего соперника 4:1, поэтому ответный матч превратился в формальность, из-за чего Мареска позволил себе выпустить на матч резервный состав. Даже при таких условиях им удалось минимально обыграть своего соперника, единственный гол на счету у Дьюсбери-Холла. "Синие" ожидаемо в финале и именно там их ждут, наверное, первые проблемы в этом сезоне.

"Бетис" в экстра-таймах дожал "Фиорентину" и вышел в финал Лиги Конференций

Команда Мануэля Пеллегрини приехала в Италию с преимуществом в 1 гол, правда "фиалки" после пропущенного гола смогли отыграться, дубль на счету Госенса. 3:3 по итогам двух матчей перевели эту игру в экстра-таймы, где победный гол оформил Эззальзули. Теперь севильцы сыграют против "Челси" в решающем матче, который состоится 28 мая во Вроцлаве.

Элина Свитолина вышла в 1/16 финала турнира в Риме

Первая ракетка Украины Элина Свитолина успешно начала выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме. В 1/32 финала 30-летняя украинка одолела испанку Джессику Бузас Манейро.

Матч длился 1 час 43 минуты. Свитолина, которая пропустила первый раунд благодаря 16-му посеву, в первом сете дважды отыграла брейк, а во втором довела игру до тай-брейка, уступая, но уверенно завершила поединок. Это третья победа Элины над Бузас Манейро, в том числе вторая в 2025 году после четвертьфинала в Руане.

Клубы УПЛ не поддержали идею "Шахтера" о сокращении лиги

На вчерашнем совете в Доме футбола представитель "Шахтера" – генеральный секретарь Александр Черкасов озвучил идею по сокращению элитного дивизиона до 12 клубов – полноценные два круга и деление на две шестерки с еще двумя кругами. Согласно такой формуле, в итоге команды сыграют 32 матча, что уже было в УПЛ с 2016-го по 2020 годы.

По информации ТаТоТаке, во время живой дискуссии предложения "Шахтера" поддержал один клуб в УПЛ – "Полесье". 14 других клубов высказались за сохранение действующего формата.

Срна в Стамбуле провел встречу с потенциальным новым тренером "Шахтера"

СМИ продолжают писать о том, что "Шахтер" намерен заменить главного тренера команды Марино Пушича на Арду Турана, который сейчас возглавляет турецкий "Эюпспор". Как сообщает турецкий журналист Ягиз Санбуджоглу, спортивный директор "горняков" Дарио Срна недавно в Стамбуле имел встречу с Тураном.

Интересно, что недавно турецкие СМИ также писали, что представители "Шахтера" якобы встречались с Тураном в Лондоне, хотя в донецком клубе пока отрицают факт переговоров.

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