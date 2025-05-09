Менеджер назвал лучшего соперника для Усика на данный момент

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Даниель Дюбуа

Менеджер чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика Эгис Климас назвал лучшего соперника для украинского боксера.

«Дюбуа – это лучший соперник, которого Усик мог получить, лучший бой. Это будет конкурентный поединок. Это совсем другой боксер, чем тот, что был два с половиной года назад. Мы прекрасно видим, что он стал лучше, это очень тяжелый бой для Усика», – сказал Климас.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua