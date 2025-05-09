Пато О’Вард сядет за руль на тренировке в Мехико

В McLaren объявили, что пилот Arrow McLaren IndyCar Пато О’Вард второй год подряд примет участие в первой тренировке Гран При Мехико, что станет частью его обязательств в роли резервного пилота команды.



Пато О’Вард, резервный пилот McLaren: «Я рад вернуться за руль в первой тренировке на моём домашнем Гран При. В прошлый раз болельщики в Мехико были невероятны, а я был счастлив полностью выполнить составленную командой программу. С нетерпением жду этого года, чтобы снова поработать с Заком, Андреа и всей командой».



Андреа Стелла, руководитель команды: «Мы рады подтвердить, что Пато О’Вард примет участие в первой сессии свободных заездов Гран При Мехико, получив возможность поработать за рулем MCL39.



Пато внес значительный вклад в нашу работу в прошлом сезоне и продолжает впечатлять в IndyCar, что делает его подходящим гонщиком для участия в первой тренировке. Это позволит Пато получить дополнительный опыт, поскольку он уже второй год является частью нашего пула резервных пилотов, к которым мы можем обратиться в случае необходимости».

В ближайшее время команда объявит о планах на ещё три пятничных тренировки для молодых пилотов.

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