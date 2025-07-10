Тото Вольфф: Кими не должен себя слишком сильно винить

Кими Антонелли не зарабатывал очки на двух предыдущих этапах в Австрии и Великобритании. Руководитель Mercedes Тото Вольфф не видит в этом проблемы и говорит, что сейчас задача команды сделать так, чтобы молодой гонщик не винил себя за отсутствие результатов.

«После этапа в Монреале для нас не всё складывалось гладко, – поделился мнением Тото Вольфф после финиша Гран При Великобритании. – Все в команде считают, в том числе Кими, что две последние гонки прошли не на должном уровне. Я думаю, что нам нужно вернуться к исходной точке.

Кими – отличный гонщик, и существуют причины, почему мы подписали с ним контракт. Я готов соглашаться со всем, что происходило в последнее время. Первый пит-стоп Кими был стратегической ошибкой – нам не следовало его проводить. Честно говоря, Кими не смог нам объяснить, что именно было не так, но это из-за того, что ему просто не достаёт опыта. Он оказался в безвыходном положении.

Затем он получил сзади удар от Айзека Хаджара, и на этом гонка для него закончилась. Сейчас важно поддерживать у Кими хорошее настроение, не давать ему страдать или слишком сильно себя винить.

Я не уверен, что проблемы в том, что он слишком сильно старается. Он просто хочет показывать хорошие результаты, но при этом на него свалилось огромное количество информации.

Он стремится выжать из машины максимум и начинает думать о том, как вернуться к тем результатам, которые у него были. Но мы слишком много думаем и должны начать действовать проще».

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