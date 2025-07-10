Аманда Анисимова – о победе над Соболенко в полуфинале Уимблдона: “Я понимала, что просто за счёт её ошибок я не выиграю”

Американская теннисистка Аманда Анисимова ответила на вопросы журналистов после выхода в финал на Уимблдоне



В полуфинальном поединке Аманда Анисимова переиграла первую ракетку мира Арину Соболенко и впервые сыграет в финале турнира Grand Slam

– Удержать концентрацию в таком матче – непростая задача. Было много взлётов и спадов. Как вам удалось справиться с этим на такой большой арене и одержать, возможно, самую важную победу в карьере?

– Да, это был очень тяжёлый матч, настоящие американские горки. Во втором сете мне было непросто держать подачу. И это как раз показывает, насколько всё тонко в таких матчах – достаточно упустить один ключевой мяч или проиграть один гейм, и всё может пойти не так, особенно когда ты играешь против первой ракетки мира.

Она невероятно сложная соперница. Я понимала, что мне придётся выложиться до предела и делать как можно меньше ошибок. Играть против неё – это практически необходимость показывать идеальный теннис, потому что только так можно рассчитывать на победу. Но мне кажется, мы обе сегодня действительно бились. К тому же, условия были далеко не простыми.

– Арина сказала, что ты победила потому, что была смелее. Чувствовала ли ты себя смелой в третьем сете? Если нет, то как бы ты описала своё состояние?

– Думаю, в первом сете я играла очень хорошо. Мне удалось взять все свои подачи – это было невероятно важно. А потом, мне кажется, обе мы немного дрожали в какой-то момент и это было заметно. С обеих сторон было немало ошибок.

Да, думаю, обе немного нервничали. Всё-таки на кону был первый финал на Уимблдоне. Но при этом мы обе по-настоящему боролись за каждую подачу и это было ключевым. Я старалась держаться за свою подачу, хотя временами было сложно. Понимала, что если не буду уверенно подавать, будет тяжело.

В третьем сете я знала, что придётся рисковать. Её уровень только рос по ходу матча, она всё больше прибавляла. Поэтому я понимала, что просто за счёт её ошибок я не выиграю. Нужно было включить свою игру, максимально атаковать, быть агрессивной – только так можно было победить.

– Выход в финал на Grand Slam – это, наверное, лучшее подтверждение того, что перерыв может действительно пойти на пользу, верно? Это доказывает, что можно вернуться на прежний уровень?

– Да, думаю, для каждого это работает по-разному. Но это точно показывает, что это возможно. И, как мне кажется, в этом заключается особенный посыл, который я сейчас несу своим примером. Когда я взяла паузу, многие говорили мне, что после такого перерыва уже невозможно вернуться в элиту. Это было тяжело принять, ведь я действительно хотела вернуться и по-прежнему мечтала о победе на “мэйджоре”.

И то, что я смогла доказать: если ставишь себя в приоритет – можно снова подняться наверх. Для меня это очень важно и действительно многое значит.

– Только что стало известно, что в финале вы сыграете с Игой Швёнтек. Кажется, вы ещё ни разу не встречались. Как вы собираетесь подойти к этому матчу – ведь это новая ситуация и новый соперник?

– Ига – невероятная теннисистка. Она всегда была для меня источником вдохновения. Её трудолюбие и все её достижения действительно впечатляют. Уверена, нас ждёт потрясающий матч.

Возможность сыграть против такой выдающейся соперницы – это особенное событие. Надеюсь, мне удастся показать качественный теннис и устроить настоящую битву. Я просто постараюсь наслаждаться каждым моментом и не думать о том, какой это важный матч.

– Вы ведь играли с Игой в юниорском Кубке Федерации. Что помните об этом матче? Какой была юная Аманда?

– Да, я очень любила поездки на Кубок Федерации. Это было весёлое время, мы всегда хорошо проводили его вместе с командой.

Ига тогда уже играла очень здорово. Она была выдающейся юниоркой. Помню, многие тренеры говорили, что из неё выйдет большая звезда. Как оказалось, они были абсолютно правы.

Она показывала отличный теннис. К сожалению, я проиграла тот матч. Но в целом это был классный опыт, весело было играть в юниорских турнирах.

– Но ведь о вас тогда говорили то же самое. Что вы чувствовали, когда в таком возрасте вас уже называли будущими звёздами?

– Думаю, для меня это было хорошим стимулом. Я довольно рано начала добиваться успехов в юниорском туре. Но самое особенное – это то, что я могла путешествовать вместе с мамой. Это действительно много значило для меня. Мы провели вместе так много замечательных моментов и её поддержка всегда была для меня невероятно важной.

– Сегодня на корте было очень жарко и влажно. Это усложнило матч?

– Если честно, да – мне действительно стало тяжелее. Я чувствовала усталость во время некоторых розыгрышей. Когда взяла перерыв на туалет, посмотрела в зеркало и увидела, насколько у меня покраснело лицо (улыбается).

На сменах сторон просто пыталась как можно сильнее охладиться. Я понимала, что матч будет непростым, и мне придётся пробиваться через трудности. Мы не так часто играли в жару в последнее время, и, несмотря на то, что я живу в Майами, немного отвыкла от таких условий. Но, наверное, хорошо, что снова адаптировалась, ведь в ближайшие дни, похоже, погода останется такой же.



– Ты упомянула, что чувствовала нервозность и дрожь в некоторые моменты. Финал – это, конечно, огромное событие. Насколько ты будешь готовиться с точки зрения ментальности, особенно учитывая, что ты ещё не была в такой ситуации? Думаешь, всё решит то, кто лучше справится с нервами?

– Думаю, это действительно сыграет свою роль – важно будет удерживать нервы под контролем и сохранять хладнокровие. С одной стороны, у нас обеих уже есть солидный опыт. Да, у меня не было финалов на Grand Slam, но я проходила через множество похожих моментов, играла важные матчи с высоким напряжением, так что чувствую, что готова.

Я всегда говорю себе перед выходом на корт: наслаждайся каждым моментом, не думай о финишной черте или результате, просто оставайся в настоящем. Вот и сейчас буду продолжать это повторять себе.

Даже сегодня я, если честно, забывала, что на кону выход в финал. Потому что напротив была Арина, и всё моё внимание было сосредоточено только на ней.

– О чём ты думала во время матчболов в третьем сете?

– Знаете, даже несмотря на то, что у меня было три матчбола, по ощущениям – как будто и не было. Арина играла невероятно, отлично подавала. Я понимала, что мне нужно будет сделать что-то выдающееся, выдать действительно классный удар, чтобы завершить этот матч в свою пользу.

Да, с каждым нереализованным матчболом я, конечно, нервничала всё больше. Поэтому, как вы видели, в конце я просто испытала огромное облегчение. Я старалась сохранять хладнокровие и просто хорошо принять мяч.



btu.org.ua