Ролан Гаррос. Кис отыграла матчболы в противостоянии с Кенин, Гауфф победила Боузкову и вышла в четвертый круг

На турнире во Франции завершились матчи третьего круга



Париж, Франция • 25 мая – 8 июня • грунт • €23,485,000

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Мэдисон Кис (США, 7) – София Кенин (США, 31) 4:6, 6:3, 7:5

Хейли Баптист (США) – Джессика Боусас Манейро (Испания) 7:6(4), 6:1

Екатерина Александрова (-, 20) – Вероника Кудерметова (-) 6:2, 6:2

Коко Гауфф (США, 2) – Мари Боузкова (Чехия) 6:1, 7:6(3)

Мэдисон Кис в решающем сете уступала со счетом 4:5 и отыграла три матчбола соперницы на своей подаче. Американка выиграла десятый матч подряд на ровне Grand Slam. Напомним, что в январе она стала чемпионкой на Australian Open. Кис пятый раз сыграет в 1/8 финала Ролан Гаррос и попробует третий раз выйти в четвертьфинал. Ее соперницей будет Хейли Баптист, которая дебютирует на этой стадии “мэйджора”.

Коко Гауфф впервые за три встречи обыграла Мари Боузкову и пятый сезон подряд вышла в 1/8 финала на турнире в Париже. Гауфф стала самой юной американкой с 1999 года, которой удалось дойти до четвертого круга на семи подряд турнирах Grand Slam (Винус Уильямс). За свой пятый четвертьфинал на Ролан Гаррос Коко будет бороться с Екатериной Александровой, которую победила в трех из четырех встреч.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua