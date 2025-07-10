ЛК. Голевой пас Вакулко, люксембуржская команда с украинцем в заявке терпит фиаско в Андорре (обновляется)

Первый квалификационный раунд Лиги конференций – это 48 команд, разделенных на 24 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выйдут во второй квалификационный раунд Лиги конференций, проигравшие попрощаются с еврокубками.

Первые матчи первого квалификационного раунда Лиги конференций распределены на два игровых дня – 8-го и 10-го июля 2025-го года.

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08.07.2025

10.07.2025

"Атлетик Эскальдес" (Андорра) – "Дюделанж" (Люксембург) 2:0

Голы: Виейра 9, Карпио 15

Можно ли это считать сенсацией? Ну давайте так: как минимум – неожиданным результатом. У Люксембурга и сборная неплохая, и клубы время от времени доходят если не до основного раунда (хотя и такое случается), то до поздних этапов квалификации. Но тут – уверенная победа представителя Андорры.

Правда, все может измениться через неделю. "Дюделанж" дома сыграет по-другому. Украинец Алан Аусси весь матч просидел в запасе проигравших.

"Мегпайс" (Гибралтар) – "Пайде" (Эстония) 2:3

Голы: Бритто 38, Дель Рио 54 – Саарма 8, Миллер 43, Саарма 90+8 (пен.)

Была непростая ситуация для "Пайде". Этот представитель Эстонии – одна из самых рейтинговых команд стадии. Но "Мегпис" сумел навязать борьбу и дважды отыгрался в течение матча. Однако класс гостей все же взял свое. Гол с пенальти на 90+8-ой минуте принес эстонцам победу. Это не просто задел на будущее, но и всплеск немалых эмоций – выигрывать вот в таком стиле. Для соперника, наоборот – трагедия.

"Кауно Жальгирис" (Литва) – "Пенибонт" (Уэльс) 3:0

Голы: Киркух 18 (автогол), Сиргедас 24, Павлович 47

Удаление: Девис 65 ("Пенибонт", две жолтые)

Представитель Литвы практически закрыл вопрос о выходе в следующий раунд. Приятно, ведь Литва – большой друг Украины. С представителем Литвы, вероятно, во втором раунде квалификации Лиги чемпионов будет играть наше "Динамо", но у "Жальгириса Кауно" другой путь, свой.

СИК (Финляндия) – КИ Клаксвик (Фарерские острова) 1:2

Голы: Арсало 47 – Андреасен 39, Тельечеа 86

А вот вам и финский футбол. СИК – это не "Ильвес", но кейс показательный. Если один из лидеров их чемпионата проигрывает дома команде с Фарерских островов, то футбол в стране явно не на подъеме. "Шахтер" должен это тоже доказать в Лиге Европы.

"Торпедо" (Кутаиси, Грузия) – "Ордабасы" (Казахстан) 4:3

Голы: Йонсен 30, Шимич 45+2, Йонсен 79, Шимич 90+4 – Кепецене 32, Имнадзе 35, Кепецене 69

Ох и матч. Семь голов на двоих, безумная перестрелка, и участие в этом празднике приняли украинцы. Юрий Вакулко вышел в основе "Ордабасы" и был заменен на 80-ой минуте, успев отдать голевой пас партнеру во время второго взятия ворот; Владислав Наумец появился на поле на 46-ой. Итог – "Ордабасы" проиграл, но сохранил рабочие шансы на общий успех.

"Расинг" (Люксембург) 19:30 "Дила" (Грузия)

Голы:

"Урарту" (Армения) 19:30 "Неман" (Беларусь)

Голы:

"Нымме Калью" (Эстония) 19:45 "Партизани" (Албания)

Голы:

"Биркиркара" (Мальта) 21:00 "Петрокуб" (Молдова)

Голы:

"Влазния" (Албания) 21:00 "Даугава" (Латвия)

Голы:

"Дечич" (Черногория) 21:00 "Силекс" (Северная Македония)

Голы:

"Торпедо-БеЛАЗ" (Беларусь) 21:00 "Работнички" (Северная Македония)

Голы:

"Малишева" (Косово) 21:15 "Викинг" (Исландия)

Голы:

"Вардар" (Северная Македония) 21:30 "Ла Фиорита" (Сан-Марино)

Голы:

"Железничар" (Босния и Герцеговина) 21:30 "Копер" (Словения)

Голы:

"Сутьеска" (Черногория) 21:30 "Динамо" (Брест, Беларусь)

Голы:

НСИ Рунавик (Фарерские острова) 21:45 ХИК (Финляндия)

Голы:

"Сент-Патрикс" (Ирландия) 21:45 "Хегельман" (Литва)

Голы:

"Борац" (Босния и Герцеговина) 22:00 "Санта-Колома" (Андорра)

Голы:

Отчет о матче >>>

"Ларн" (Северная Ирландия) 22:00 "Ауда" (Латвия)

Голы:

"Тре Фиори" (Сан-Марино) 22:00 "Пюник" (Армения)

Голы:

"Валюр" (Исландия) 23:00 "Флора" (Эстония)

Голы:

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