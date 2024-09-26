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Футбол

Месси не будет продлевать контракт с Интер Майами – СМИ

Известен клуб где, вероятно, может продолжить карьеру Лионель

Месси не будет продлевать контракт с Интер Майами - СМИ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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    • Легендарный Лионель Месси, который с лета 2023 года выступает за "Интер Майами", может покинуть команду в конце 2025 года, когда закончится его контракт с клубом.

    Как сообщает El Nacional, аргентинец пока не планирует завершать карьеру. Следующим клубом Месси, вероятно, станет "Ньюэллс Олд Бойз" – первый клуб в карьере футболиста.

    Месси в текущем сезоне сыграл 18 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 12 результативных передач.

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    www.ua-football.com

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