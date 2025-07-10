Дубль Месси принес победу Интер Майами

В ночь на 10 июля Лионель Месси вновь стал героем матча в MLS. Его два точных удара в первом тайме обеспечили «Интер Майами» важную выездную победу над «Нью-Ингленд Революшн» со счётом 2:1. Про это сообщает редакция euro.com.ua со ссылкой на источник.

С первых минут встречи команда из Майами захватила инициативу, а звездный аргентинец уверенно повел партнеров за собой. На 27-й минуте защитник «Нью-Ингленда» неудачно скинул мяч, чем воспользовался Месси — он подкараулил ошибку и спокойно открыл счёт. Спустя 11 минут нападающий оформил дубль, замкнув точный пас партнёра в одно касание.

Во втором тайме хозяева пытались вернуть интригу, усилив давление на ворота соперника. На 80-й минуте их усилия принесли результат: Карлес Хиль мощным ударом с линии штрафной сократил отставание. Однако сравнять счёт «Революшн» так и не удалось — «Интер Майами» удержал победу.

Таким образом, Месси продолжает впечатлять американскую публику и доказывает, что находится в отличной форме. Его вклад в успехи команды в текущем сезоне MLS неоценим: «Интер Майами» уверенно набирает очки, а аргентинец стабильно выходит на первые полосы спортивных изданий.

MLS. 10 июля

Нью-Ингленд Революшн – Интер Майами — 1:2

Голы: Хиль, 80 — Месси, 27, 38

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