Решение об увольнении Хорнера было принято накануне

Британскому телеканалу Sky Sports стали известны некоторые подробности увольнения Кристиана Хорнера из Red Bull Racing. Как оказалось, решение было принято накануне, и тогда же о нём сообщили Хорнеру и ключевым партнёрам команды.

«На базе в Милтон-Кинсе у всех шок, – рассказал корреспондент Sky Sports Крейг Слейтер в новостном выпуске. – Решение было принято вчера советом директоров Red Bull – двумя акционерами. Кристиану Хорнеру сообщили о нём вчера, ключевым партнёрам и спонсорам – вечером.

Сегодня утром Хорнер приехал на базу и выступил перед сотрудниками команды в 10:00 по британскому времени. Примерно в 11:25 он уехал с базы.

Сотрудники ничего не комментируют. Этой темой занимается офис Red Bull в Зальцбурге. Насколько мне известно, два других высокопоставленных руководителя, тесно связанных с Хорнером, также покинули Red Bull».

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