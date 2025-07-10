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Автоспорт

Решение об увольнении Хорнера было принято накануне

Решение об увольнении Хорнера было принято накануне

Британскому телеканалу Sky Sports стали известны некоторые подробности увольнения Кристиана Хорнера из Red Bull Racing. Как оказалось, решение было принято накануне, и тогда же о нём сообщили Хорнеру и ключевым партнёрам команды.

«На базе в Милтон-Кинсе у всех шок, – рассказал корреспондент Sky Sports Крейг Слейтер в новостном выпуске. – Решение было принято вчера советом директоров Red Bull – двумя акционерами. Кристиану Хорнеру сообщили о нём вчера, ключевым партнёрам и спонсорам – вечером.

Сегодня утром Хорнер приехал на базу и выступил перед сотрудниками команды в 10:00 по британскому времени. Примерно в 11:25 он уехал с базы.

Сотрудники ничего не комментируют. Этой темой занимается офис Red Bull в Зальцбурге. Насколько мне известно, два других высокопоставленных руководителя, тесно связанных с Хорнером, также покинули Red Bull».

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