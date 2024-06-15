Нико Хюлкенберг: Я впервые спокоен за своё будущее

Нико Хюлкенберг в следующем году будет выступать за Sauber, которая в 2026-м станет заводской командой Audi, и немецкий гонщик, за плечами которого больше двухсот Гран При, очень пригодится новому проекту известного немецкого автопроизводителя.

Однако многих удивило и то, он решил расстаться с Haas, хотя именно благодаря американской команде его карьера в Формуле 1 возобновилась, и то, что о его следующем контракте было объявлено необычно рано. Но Нико заявил, что атмосфера в Haas остаётся совершенно нормальной, работа продолжается, и при этом его радует, что с дальнейшими планами уже есть определённость.

«Вообще-то это довольно комфортное ощущение, ведь впервые за все годы карьеры я могу сказать, что спокоен за своё будущее, – цитирует Хюлкенберга RacingNews365. – Приятно быть в такой ситуации: я знаю, чем займусь, и могу наблюдать со стороны за тем, какие ещё перестановки происходят.

Обычно я долго оставался в неопределённости, но сейчас в этом плане всё хорошо. Однако в настоящее время я полностью сосредоточен на этом сезоне, на работе в Haas, и в команде не происходит ничего странного или ненормального, а до следующего сезона ещё далеко».

В конце 2019 года от услуг Хюлкенберга отказались в Renault F1 (ныне Alpine), его место занял Эстебан Окон, и тогда казалось, что карьера Нико в Формуле 1 завершилась. Но в 2020-м его услуги понадобились команде Racing Point, когда Серхио Перес заразился Covid-19, и Нико вполне успешно справился, после чего в следующем году вернулся в паддок в качестве резервного гонщика Aston Martin.

Но с прошлого сезона Хюлкенберг выступает за Haas и выглядит вполне убедительно, достаточно часто опережая напарника, Кевина Магнуссена, прежде всего в квалификациях. Не стоит удивляться, что опыт и мастерство Нико оказались востребованными в Audi.

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