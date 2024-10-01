Масса: Надеюсь, справедливость восторжествует

Подробности рассмотрения иска Фелипе Массы к Формуле 1, FIA и Берни Экклстоуну несколько месяцев не попадали в новости, казалось, вопрос сошёл на нет, но бразилец подтвердил RacingNews365, что процесс продолжается.

Речь идёт о событиях 2008 года. В Сингапуре Масса лидировал, когда Нельсиньо Пике устроил преднамеренную аварию в интересах Фернандо Алонсо. Фелипе тогда финишировал только 15-м, потеряв много очков, а чемпионский титул в конце сезона уступил Хэмилтону с разницей в одно очко.

После признания Экклстоуна в том, что он, директор гонок Чарли Уайтинг и президент FIA Макс Мосли уже в 2008-м знали о договорённостях внутри Renault по поводу аварии, Масса подал иск.

Фелипе Масса: «Иск рассматривается уже четыре-пять месяцев, надеюсь, в итоге, ради справедливости и соблюдения спортивных принципов, всё решится в мою пользу. Мы за это боремся.

Я собрал большую команду профессионалов из разных стран. Они считают, что произошедшее было несправедливо по отношению к спорту, и я заплатил за эту несправедливость.

Услышав комментарий Берни в прошлом году, мы собрали все факты и начали борьбу. Не могу сказать, когда рассмотрение завершится – колеса машины правосудия вращаются медленно. Я никогда не думал, что в своей жизни буду частью чего-то подобного. Всё это очень дорого стоит, поэтому я надеюсь, что всё скоро закончится, правда выяснится и справедливость восторжествует».

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