Ломаченко ждет. Джервонта узнал соперника на ближайший бой

Организация WBA санкционировала поединок Джервонты Дэвиса против Ламонта Роуча, который в статусе суперчемпиона поднимается в легкий вес. Бой должен состояться 14 декабря.
29-летний Роач в профессионалах провел 27 боев, одержал 25 побед при одном поражении и ничейном результате.
Ранее сообщалось, что Дэвис в конце года хотел организовать бой против Василия Ломаченко, однако украинский чемпион, владеющий титулом IBF, решил в этом году бои больше не проводить.
При этом Дэвис является одним из вариантов для Ломаченко на весну 2025 года.
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sport.ua