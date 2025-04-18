Getty Images/Global Images Ukraine

20 апреля в Бирмингеме, Великобритания, проведут реванш британские боксеры Бен Уиттакер (8–0–1, 5 КО) и Лиам Кэмерон (23–6–1, 10 КО). Боксеры, для которых этот поединок станет безусловным реваншем, ведь вот та единичка в графе ничьих появилась именно в первом их противостоянии. Поединок Бен Уиттакер – Лиам Кэмерон покажет MEGOGO. Начало трансляции вечера бокса в 21:00 по киевскому времени.

После первой встречи вопросов к обоим очень уж много. Лиам смог использовать бой, в котором он не победил, себе на пользу. Однако сможет ли использовать второе противостояние, учитывая все?

Кэмерон должен был стать первой серьезной проверкой для Бена. Так оно и произошло

Бен Уиттакер – боксер, которого вы точно видели, если смотрите видео о спорте в социальных сетях. Он – герой этого вида контента. Боец, который защищается, танцуя, играет с соперниками и даже из обороны делает полноценное шоу.

Поединки таких боксеров – радость, но всегда возникает вопрос о серьезности их оппозиции. Действительно ли соперники боксера имеют надлежащий уровень бокса? Или это они просто позволяют ему так боксировать, а реальные боксеры остановили бы эти танцы?

Такие разговоры велись раньше с кучей бойцов, которые дрались нестандартно. Ведутся и в отношении Бена Уиттакера. Именно Лиам Кэмерон был первым, кого позвали действительно проверить это.

В Кэмероне нет ничего особенного. Он не бешеный панчер. Не слишком умный спортсмен. Однако это – самый опытный соперник в профессиональной карьере Уиттакера. Он неоднократно побеждал и неоднократно проигрывал. Его били как вполне себе хорошие боксеры – такие, как Линдон Артур, так и совсем середняки и бойцы низшего класса. Однако он упрям, физически силен и видел в ринге достаточно, чтобы морально не сломаться, когда Уиттакер начинает свои танцы.

Первое противостояние не продлилось долго. Бой закончился через 6 раундов ничьей. В какой-то момент боксеры так сильно заигрались в клинче, что перевернулись через канаты, а рефери не успел остановить падение. Как следствие, Уиттакер травмировал спину, не смог подняться, а из-за этого пришлось считать, что было на записках у боковых. Вышла ничья.

Мы получили в этом поединке несколько ответов на вопросы. Первое: Кэмерон может быть реальной проблемой для Уиттакера. Лиам создал немало проблем, много неудобств сопернику с большим набором навыков.

Второе: существуют боксеры, которые могут заставить Уиттакера прекратить баловаться. Это было очевидно, просто мы получили ответ на этот вопрос именно в противостоянии с Кэмероном. А это не самый мощный боец из доступных.

Третье: Уиттакер все же не посыпался, когда все пошло не так. Вроде бы. Если вы верите в то, что Бен сам ушел из боя, просто использовав момент, тогда посыпался. Если не верите, то не посыпался. Кажется, что британец все же травмировался по-настоящему. Однако вопрос, почему это произошло и не опрокидывал ли он на себя Лиама, будет открытым всегда.

Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Уиттакер и Лиам Кэмерон

И дальше вопросы остаются открытыми. Бен Уиттакер – однозначно более обученный боксер, чем Лиам Кэмерон. То есть при равных условиях, правильной подготовке и умном боксе он должен довольно просто проходить этого парня. Но в прошлый раз не получилось. Значит, что-то было не так. Скорее всего, моральное состояние: слишком уж сильно Бен поверил в себя.

На этот раз он должен подойти к противостоянию серьезнее. Просто, чтобы доказать, что предыдущий результат – ошибка, а он – все еще топовый проспект.

Кэмерон, безусловно, будет очень мотивированным. В предыдущем поединке он получил ничью, но одержал победу. Моральную и финансовую. Он получил более выгодный контракт с промоутерами. Получил реванш и еще один приличный гонорар. О нем говорят как о бойце, из противостояния с которым сбежал Бен Уиттакер, сославшись на травму.

Поэтому теперь это будет более серьезное противостояние. В прошлый раз Бен хотел показать, что он может играть и с этим оппонентом и побеждать, и что Кэмерон – никакая не проверка. А вот теперь придется показывать, что он умеет серьезно относиться к оппозиции и разбивать ее и просто в боксе.

Или же можно снова играть, забыть обо всем и делать свое. Тогда никто не знает, что будет. Возможно, получится победить феерически. Возможно, придется впервые в карьере проиграть.

Кто фаворит?

Getty Images/Global Images Ukraine. Бенжамин Уиттакер

Победа Бена Уиттакера у букмекеров оценивается в 1.36. Победа Лиама Кэмерона оценивается в 3.20. Вроде бы андердог все еще имеет шансы, но все же недостаточно большие.

Похоже на то, что Бен прошел хороший кэмп. Он хорошо выглядит на фото, мотивирован на предшествовавших медиа-событиях – таких, как предыдущие интервью. Однако не чересчур – шутит, рассказывает, что действительно сбежал из боя и все такое прочее.

Стоит отметить и серьезность Кэмерона. Лиам не может победить соперника в словесных баталиях, да и не пытается. Он собран, серьезен и планирует работать над тем, чтобы ничью превратить в победу во втором противостоянии.

Если представить, что оба боксера готовы, обучены, у них все получается и они встретились в своей лучшей форме, то кто победит?

В 9-ти случаях из 10-ти должен побеждать Бен Уиттакер. Он быстрее. Он более разносторонний в ринге. Он умеет и боксировать на дистанции, и работать на сближении. По навыкам это, безусловно, один из лучших боксеров дивизиона.

Однако у таких творческих спортсменов это является и проблемой. Они умеют многое, но, когда приходит время, пытаются применить абсолютно все. И поэтому теряют фокус внимания и не могут добиться результата. Именно это и нужно отремонтировать Виттакеру.

Шоу, танцы, разговоры с залом и соперником – это все хорошо. Однако следует уметь собираться и работать на результат, когда обстоятельства заставляют. Кэмерону реванш гарантированно создаст обстоятельства, которые будут заставлять. Нужно их преодолеть.

1.36

–

3.20

Сделать ставку Зробити ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАВБЕТ».

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.

sport.ua