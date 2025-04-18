Руан. Элина Свитолина против Джессики Боусас Манейро в четвертьфинале: анонс матча

Украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет в четвертьфинале турнира WTA 250 во Франции. Матч против испанки Джессики Боусас Манейро закроет игровой день на Центральном корте (начало матча не ранее 20:30 по киевскому времени).



Дата рождения: 12/09/1994 (30 лет)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 174 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 17 (2023 – Strasbourg; 2021 – Chicago 250; 2020 – Monterrey, Strasbourg; 2018 – Brisbane, Dubai, Rome, WTA Finals; 2017 – Taipei City, Dubai, Istanbul, Rome, Toronto; 2016 – Kuala Lumpur; 2015 – Marrakech; 2014 – Baku; 2013 – Baku; 2012 – 125/Pune)

Высший рейтинг WTA: 3 (11/09/2017)

Побед/Поражений за карьеру (на 14/04/2025): 497/264

Призовые за карьеру: $25,082,844



Дата рождения: 24/09/2002 (22 года)

Место рождения: Галисия, Испания

Рост: 170 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: –

Высший рейтинг WTA: 52 (06/01/2025)

Побед/Поражений за карьеру (на 14/04/2025): 230/120

Призовые за карьеру: $1,254,435

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H2H: 1-0

2024 | Цинциннати (WTA 1000) | Хард | R2 | Свитолина 6:4, 6:1

История на турнире

Элина Свитолина – 0/0 | Свитолина впервые играет на турнире в Руане.

Джессика Боусас Манейро – 0/0 | Боусас Манейро также впервые выступает в Руане

Выступления на грунте (на 14/04/2025):

Элина Свитолина – 134/75 (2/0 в этом году)

Джессика Боусас Манейро – 139/67 (2/1 в этом году)

Котировки букмекеров:

Компания betking считает явным фаворитом матча Элину Свитолину и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,22. На победу Джессики Боусас Манейро предлагается коэффициент – 4,33 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ

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Выступления в сезоне 2025 (без учета турнира в Руане)

Элина Свитолина – 13/6

Grand Slam – 1/1 | Australian Open – R2

WTA 1000 – 7/4 | Доха – R2, Дубай – R2, Индиан-Уэллс – 1/4, Майами – R3

WTA 500 – 0/1 | Линц – R2

Billie Jean King Cup – 2/0

Джессика Боусас Манейро – 7/9

Grand Slam – 1/1 | Australian Open – R2

WTA 1000 – 0/2 | Индиан-Уэллс – R1, Майами – R1

WTA 500 – 1/2 | Линц – R1, Мерида – R2

WTA 250 – 0/2 | Хобарт – R1, Клуж-Напока – R1

WTA 125 – 2/1 | Анталия – 1/4

United Cup – 1/1

Billie Jean King Cup – 2/0

Последние 5 матчей:

Элина Свитолина – В, В, В, В, П

Джессика Боусас Манейро – В, В, В, В, П

Национальный фактор:

Элина Свитолина – 16/13 | Свитолина в предыдущем сезоне дважды играла против теннисисток из Испании: уступила Саре Соррибес Тормо в Мадриде и обыграла Джессику Боусас Манейро в Цинциннати.

Джессика Боусас Манейро – 4/4 | Боусас Манейро выиграла в двух их трех матчей с украинками: в прошлом году она победила Лесю Цуренко в Цинциннати и затем проиграла Элине Свитолиной.

• Элина Свитолина проведет 609-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 392 победы (64%).

• Джессика Боусас Манейро проведет 41-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 18 побед (45%).

Победительница этого матча получит 10410 евро призовых и 98 рейтинговых очков. Проигравшая – 5925 евро призовых и 54 рейтинговых очка

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btu.org.ua