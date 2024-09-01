US Open. Ястремская и Пёрселл уступили в своём стартовом матче

Украинско-австралийский дуэт проиграл первом круге Открытого чемпионата США

Нью-Йорк, США • 26 августа – 8 сентября • хард • $802,000

Действующие чемпионы: Данилина/Хелиёваара (Казахстан/Финляндия)

Сетка турнира: смешанный парный разряд

Первый круг

Даяна Ястремская/Макс Пёрселл (Украина/Австралия) – Ива Йович/Кайлан Биган (США, WC) 4:6, 4:6

Ястремская и Пёрселл потерпели поражение во втором совместном матче в этом году. В июле теннисисты принимали участие на Уимблдоне, где также проиграли в первом круге.

Для украинско-австралийской пары это было второе выступление на US Open. В 2021 году Ястремская и Пёрселл смогли дойти до полуфинальной стадии.

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