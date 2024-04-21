Штутгарт. Марта Костюк против Елены Рыбакиной в финале: превью матча

Украинская теннисистка Марта Костюк сегодня будет играть за титул на турнире WTA 500 в Штутгарте. Поединок против четвертой ракетки мира Елены Рыбакиной начнется в 14:00 по киевскому времени

Дата рождения: 28/06/2002 (21 год)

Место рождения: Киев, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (2023 — Austin)

Высший рейтинг WTA: 28 (29/01/2024)

Побед/Поражений за карьеру (на 21.04.2024): 199/114

Призовые за карьеру: $4,085,943

Дата рождения: 17/06/1999 (24 года)

Место рождения: Москва, россия

Рост: 184 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 7 (2024 — Brisbane, Abu Dhabi; 2023 — Indian Wells, Rome; 2022 — Wimbledon; 2020 — Hobart; 2019 — Bucharest)

Высший рейтинг WTA: 3 (12/06/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 20.04.2024): 315/136

Призовые за карьеру: $13,325,930

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H2H: 1-1

2023 | US Open | Хард | Елена Рыбакина — 6:2, 6:1

2023 | Аделаида (WTA 500) | Хард | Марта Костюк — 6:7, 6:2, 6:3

Путь на турнире

Марта Костюк

R1: [WC] Лаура Зигемунд (Германия, №84) 6:3, 6:7(4), 6:4

R2: [5] Чжэн Циньвэнь (Китай, №7) 6:2, 4:6, 7:5 — отыграла 5 матчболов

QF: [3] Коко Гауфф (США, №3) 3:6, 6:4, 7:6(6)

SF: [6] Маркета Вондроушова (Чехия, №8) 7:6(2), 6:2

Елена Рыбакина

R1: BYE

R2: Вероника Кудерметова (-, №19) 7:6(3), 1:6, ,6:4

QF: Жасмин Паолини (Италия, №14) 6:3, 5:7, 6:3

SF: [1] Ига Швёнтек (Польша, №1) 6:3, 4:6, 6:3

История на турнире

Марта Костюк — 4/1 | Костюк второй раз играет в Штутгарте. В 2018 году она из квалификации дошла до второго раунда основной сетки.

Елена Рыбакина — 2/2 | Рыбакина третий раз играет в Штутгарте и впервые прошла дальше второго круга.

Выступления на грунте (на 21/04/2024):

Марта Костюк — 67/31 (4/0 в этом году)

Елена Рыбакина — 79/35 (3/0 в этом году)

Выступления в сезоне 2024

Марта Костюк — 15/6

Grand Slam — 4/1 | AO — 1/4

WTA 1000 — 4/2 | Доха — R2, Индиан-Уэллс — 1/2

WTA 500 — 7/3 | Брисбен — R2, Аделаида — 1/4, Сан-Диего — Финал

Елена Рыбакина -22/4

Grand Slam — 1/1 | AO — R2

WTA 1000 — 11/2 | Доха — Финал, Дубай — 1/4 (снялась до матча), Майами — Финал

WTA 500 — 10/1 | Брисбен — ТИТУЛ, Аделаида — 1/4, Абу-Даби — ТИТУЛ

Последние 5 матчей:

Марта Костюк — В, В, В, В, П

Елена Рыбакина — В, В, В, П, В

Национальный фактор:

Марта Костюк — 1/1 | Костюк проведет третий матч против представительницы Казахстана и третий раз против Елены Рыбакиной.

Елена Рыбакина — 12/6 | Рыбакина впервые сыграет против теннисистки из Украины, после прошлогодней победы над Мартой Костюк на US Open.

Марта Костюк — проведет свой 164-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 87 побед (53%).

Елена Рыбакина — проведет свой 287-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 200 побед (70%).

Марта Костюк — сыграет 25-й матч против соперницы из топ-10 и будет бороться за свою восьмую победу. В этом сезоне она обыграла Джессику Пегулу (№5) на турнире в Сан-Диего, а также Чжэн Циньвэнь (№7), Коко Гауфф (№3) и Маркету Вондроушову (№8) в предыдущих матчах в Штутгарте.

Марта Костюк — проведет 3-й финал на турнирах WTA и впервые дошла до этой стадии на грунте. Украинка будет бороться за свой второй титул — в прошлом году она стала чемпионкой на соревнованиях WTA 250 в Остине.

Елена Рыбакина — 18-й раз дошла до финала на турнире WTA (4-й раз на грунте) и будет бороться за свой 8-й титул (3-й на грунте).

Победительница этого матча получит $123 480 призовых и 500 рейтинговых очков. Проигравшая — $76 225 призовых и 325 рейтинговых очков

Котировки букмекеров:

Компания Vbet считает фавориткой матча Елену Рыбакину и предлагает на ее победу коэффициент — 1,39. Успех Марты Костюк в этом матче оценивается коэффициентом — 3,32.

Похожие коэффициенты предлагают букмекеры Favbet — победа Марты Костюк — 3,40, а победа Елены Рыбакиной оценивается коэффициентом — 1,35.

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btu.org.ua