Уимблдон. Элина Свитолина против Ван Синьюй в четвертом круге: превью матча

Украинская теннисистка Элина Свитолина будет играть за место в четвертьфинале Уимблдона. Поединок против китаянки Ван Синьюй пройдет вторым запуском на корте №2 (ориентировочное начало матча в 16:00 по Киеву)

Дата рождения: 12/09/1994 (29 лет)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 174 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 17 (2023 – Strasbourg; 2021 – Chicago 250; 2020 – Monterrey, Strasbourg; 2018 – Brisbane, Dubai, Rome, WTA Finals; 2017 – Taipei City, Dubai, Istanbul, Rome, Toronto; 2016 – Kuala Lumpur; 2015 – Marrakech; 2014 – Baku; 2013 – Baku; 2012 – 125/Pune)

Высший рейтинг WTA: 3 (11/09/2017)

Побед/Поражений за карьеру (на 08.07.2024): 475/252

Призовые за карьеру: $23,637,228

Дата рождения: 26/09/2001 (22 года)

Место рождения: Шэньчжэнь, Китай

Рост: 182 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: –

Высший рейтинг WTA: 32 (09/10/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 08.07.2024): 220/146

Призовые за карьеру: $2,925,310

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H2H: 0-0

Путь на турнире

Элина Свитолина

R1: Магда Линетт (Польша, №44) 7:5, 6:7(9), 6:3

R2: Юле Нимайер (Германия, №90) 6:3, 6:4

R3: Онс Жабер (Тунис, №10) 6:1, 7:6(4)

Эйсы: 11

Двойные ошибки: 3

Процент первой подачи: 66%

Процент выигранных очков на первой подаче: 73%

Виннерсы: 72

Невынужденные ошибки: 47

Реализованные брейк-поинты: 10/19 (53%)

Отыгранные брейк-поинты: 13/17 (76%)

Время на корте: 5 часов 13 минут

Ван Синьюй

R1: Виктория Томова (Болгария, №48) 7:6(4), 3:6, 6:0

R2: Джессика Пегула (США, №5) 6:4, 6:7(7), 6:1

R3: Харриет Дарт (Великобритания, №100) 2:6, 7:5, 6:3

Эйсы: 9

Двойные ошибки: 13

Процент первой подачи: 61%

Процент выигранных очков на первой подаче: 65%

Виннерсы: 99

Невынужденные ошибки: 121

Реализованные брейк-поинты: 18/38 (47%)

Отыгранные брейк-поинты: 16/28 (57%)

Время на корте: 6 часов 17 минут

История на турнире

Элина Свитолина – 16/10 | Свитолина 11-й играет на травяном “мэйджоре” и 10-й раз в основной сетке. Украинка два раза доходила на этом турнире до полуфинала (2019, 2023).

Ван Синьюй – 4/2 | Ван Синьюй третий раз играет на Уимблдоне и третий раз в основной сетке. Она впервые прошла дальше второго круга на травяном “мэйджоре”.

Выступления на траве (на 08/07/2024):

Элина Свитолина – 25/23 (3/1 в этом году)

Ван Синьюй – 16/9 (5/2 в этом году)

Выступления в сезоне 2024

Элина Свитолина – 18/12

Grand Slam – 6/2 | AO – R4, RG – R4

WTA 1000 – 5/5 | Дубай – R3, Индиан-Уэллс – R3, Майами – R2, Мадрид – R2, Рим – R4

WTA 500 – 2/2 | Чарльстон – R2, Страсбург – R2

WTA 250 – 4/2 | Окленд – Финал, Бад-Гомбург – R1

BJKC – 1/1

Ван Синьюй -17/16

Grand Slam – 2/2 | AO – R1, RG – R3

WTA 1000 – 6/6 | Доха – R2, Дубай – R1, Индиан-Уэллс – R2, Майами – R3, Мадрид – R2, Рим – R2

WTA 500 – 4/5 | Абу-Даби – R1, Сан-Диего – R2, Страсбург – R2, Берлин – R1, Истбурн – R1

WTA 250 – 5/3 | Окленд – R2, Хобарт – R2, Хуахин – 1/2,

Последние 5 матчей:

Элина Свитолина – В, В, В, П, П

Ван Синьюй – В, В, В, П, П

Национальный фактор:

Элина Свитолина – 11/6 | В этом году Свитолина победила Ван Сиюй в полуфинале турнира в Окленде. Последний раз теннисистке из Китая украинка проигрывала в 2019 году в Майами (Ван Яфань).

Ван Синьюй – 3/3 | Ван впервые в этом году сыграет против теннисистки из Украины. В прошлом году она победила Юлию Стародубцеву на турнире ITF в США.

Элина Свитолина проведет 573-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 368 побед (64%).

Ван Синьюй проведет свой 139-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 62 победы (45%).

Элина Свитолина проведет свой 137-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету 95 побед (70%).

Ван Синьюй проведет свой 26-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету 13 побед (52%).

Элина Свитолина 18-й раз сыграет в четвертом круге турнира Grand Slam (4-й раз на Уимблдоне). Украинка 10 раз проходила эту стадию (дважды на Уимблдоне).

Ван Синьюй второй раз в карьере сыграет в четвертом круге турнира Grand Slam. В прошлом году она дошла до этой стадии на US Open, где уступила Каролине Муховой.

Победительница этого матча получит 375 000 фунтов стерлингов призовых и 430 рейтинговых очков. Проигравшая – 226 000 фунтов стерлингов призовых и 240 рейтинговых очков.

Котировки букмекеров:

Компания GGbet считает фавориткой матча Элину Свитолину и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,52. На победу Ван Синьюй предлагается коэффициент – 2,67.

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btu.org.ua