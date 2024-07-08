Уимблдон. Элина Свитолина против Ван Синьюй в четвертом круге: превью матча

Украинская теннисистка Элина Свитолина будет играть за место в четвертьфинале Уимблдона. Поединок против китаянки Ван Синьюй пройдет вторым запуском на корте №2 (ориентировочное начало матча в 16:00 по Киеву)
Дата рождения: 12/09/1994 (29 лет)
Место рождения: Одесса, Украина
Рост: 174 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 17 (2023 – Strasbourg; 2021 – Chicago 250; 2020 – Monterrey, Strasbourg; 2018 – Brisbane, Dubai, Rome, WTA Finals; 2017 – Taipei City, Dubai, Istanbul, Rome, Toronto; 2016 – Kuala Lumpur; 2015 – Marrakech; 2014 – Baku; 2013 – Baku; 2012 – 125/Pune)
Высший рейтинг WTA: 3 (11/09/2017)
Побед/Поражений за карьеру (на 08.07.2024): 475/252
Призовые за карьеру: $23,637,228
Дата рождения: 26/09/2001 (22 года)
Место рождения: Шэньчжэнь, Китай
Рост: 182 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: –
Высший рейтинг WTA: 32 (09/10/2023)
Побед/Поражений за карьеру (на 08.07.2024): 220/146
Призовые за карьеру: $2,925,310
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H2H: 0-0
Путь на турнире
Элина Свитолина
R1: Магда Линетт (Польша, №44) 7:5, 6:7(9), 6:3
R2: Юле Нимайер (Германия, №90) 6:3, 6:4
R3: Онс Жабер (Тунис, №10) 6:1, 7:6(4)
Эйсы: 11
Двойные ошибки: 3
Процент первой подачи: 66%
Процент выигранных очков на первой подаче: 73%
Виннерсы: 72
Невынужденные ошибки: 47
Реализованные брейк-поинты: 10/19 (53%)
Отыгранные брейк-поинты: 13/17 (76%)
Время на корте: 5 часов 13 минут
Ван Синьюй
R1: Виктория Томова (Болгария, №48) 7:6(4), 3:6, 6:0
R2: Джессика Пегула (США, №5) 6:4, 6:7(7), 6:1
R3: Харриет Дарт (Великобритания, №100) 2:6, 7:5, 6:3
Эйсы: 9
Двойные ошибки: 13
Процент первой подачи: 61%
Процент выигранных очков на первой подаче: 65%
Виннерсы: 99
Невынужденные ошибки: 121
Реализованные брейк-поинты: 18/38 (47%)
Отыгранные брейк-поинты: 16/28 (57%)
Время на корте: 6 часов 17 минут
История на турнире
Элина Свитолина – 16/10 | Свитолина 11-й играет на травяном “мэйджоре” и 10-й раз в основной сетке. Украинка два раза доходила на этом турнире до полуфинала (2019, 2023).
Ван Синьюй – 4/2 | Ван Синьюй третий раз играет на Уимблдоне и третий раз в основной сетке. Она впервые прошла дальше второго круга на травяном “мэйджоре”.
Выступления на траве (на 08/07/2024):
Элина Свитолина – 25/23 (3/1 в этом году)
Ван Синьюй – 16/9 (5/2 в этом году)
Выступления в сезоне 2024
Элина Свитолина – 18/12
Grand Slam – 6/2 | AO – R4, RG – R4
WTA 1000 – 5/5 | Дубай – R3, Индиан-Уэллс – R3, Майами – R2, Мадрид – R2, Рим – R4
WTA 500 – 2/2 | Чарльстон – R2, Страсбург – R2
WTA 250 – 4/2 | Окленд – Финал, Бад-Гомбург – R1
BJKC – 1/1
Ван Синьюй -17/16
Grand Slam – 2/2 | AO – R1, RG – R3
WTA 1000 – 6/6 | Доха – R2, Дубай – R1, Индиан-Уэллс – R2, Майами – R3, Мадрид – R2, Рим – R2
WTA 500 – 4/5 | Абу-Даби – R1, Сан-Диего – R2, Страсбург – R2, Берлин – R1, Истбурн – R1
WTA 250 – 5/3 | Окленд – R2, Хобарт – R2, Хуахин – 1/2,
Последние 5 матчей:
Элина Свитолина – В, В, В, П, П
Ван Синьюй – В, В, В, П, П
Национальный фактор:
Элина Свитолина – 11/6 | В этом году Свитолина победила Ван Сиюй в полуфинале турнира в Окленде. Последний раз теннисистке из Китая украинка проигрывала в 2019 году в Майами (Ван Яфань).
Ван Синьюй – 3/3 | Ван впервые в этом году сыграет против теннисистки из Украины. В прошлом году она победила Юлию Стародубцеву на турнире ITF в США.
Элина Свитолина проведет 573-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 368 побед (64%).
Ван Синьюй проведет свой 139-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 62 победы (45%).
Элина Свитолина проведет свой 137-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету 95 побед (70%).
Ван Синьюй проведет свой 26-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету 13 побед (52%).
Элина Свитолина 18-й раз сыграет в четвертом круге турнира Grand Slam (4-й раз на Уимблдоне). Украинка 10 раз проходила эту стадию (дважды на Уимблдоне).
Ван Синьюй второй раз в карьере сыграет в четвертом круге турнира Grand Slam. В прошлом году она дошла до этой стадии на US Open, где уступила Каролине Муховой.
Победительница этого матча получит 375 000 фунтов стерлингов призовых и 430 рейтинговых очков. Проигравшая – 226 000 фунтов стерлингов призовых и 240 рейтинговых очков.
Котировки букмекеров:
Компания GGbet считает фавориткой матча Элину Свитолину и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,52. На победу Ван Синьюй предлагается коэффициент – 2,67.
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