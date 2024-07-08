Ваут Вегхорст: У нас есть уникальная возможность. Все, что нам нужно сделать, это выиграть еще две игры

Впрочем, соперники тоже настроены на такой результат

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На прошлой неделе сборная Нидерландов в четвертьфинальном поединке против Турции совершили камбэк и переиграли своего соперника со счетом 2:1. Нападающий "оранжевых" Ваут Вегхорст несмотря на то, что не является основным игроком своей команды, немало пользы приносит выходя на замену (на его счету гол+пас на Евро-2024). Голландец заявил, что хоть он не имеет больших способностей в футболе, он доволен своей ролью в сборной.

"Я никогда не был величайшим талантом, возможно, именно поэтому скауты никогда не приглашали меня на просмотр, но я никогда не сдавался. Я хотел бы выйти в старте. Очевидно, что я ожидаю большего, но я доволен своей ролью. У нас есть уникальная возможность. Все, что нам нужно сделать, это выиграть еще две игры. Это очень просто", – цитирует Вегхорста Marca.

Напомним, что полуфинальный поединок Нидерланды – Англия состоится 10 июля в 22:00 в Дортмунде.

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