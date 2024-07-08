Названо дату и место проведения следующего боя Богачука

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Бой между «временным» чемпионом WBC в первом среднем весе Сергеем Богачуком (24-1, 23 KO) и обладателем титула WBA Gold Вирджилом Ортисом (21-0, 21 KO) назначен официально.

Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя опубликовал постер поединка у себя в социальных сетях:

«Лас-Вегас, поехали! Титул чемпиона мира, Вирджил Ортис», – подписал постер Де Ла Хойя.

Отметим, что бой Богачук – Ортис пройдет на Michelob Ultra Arena 10 августа.

Богачук завоевал «временный» титул в конце марта, победив по очкам бывшего претендента из США Брайана Мендосу.

sport.ua