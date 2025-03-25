Connect with us
Бокс

Легендарный Мейвезер назвал лучшего боксера вне зависимости от веса

Легендарный Мейвезер назвал лучшего боксера вне зависимости от веса

Getty Images/Global Images Ukraine. Теренс Кроуфорд

Известный в прошлом боксер Флойд Мейвезер лучшим боксером вне зависимости от весовой категории считает Теренса Кроуфорда, а не Александра Усика.

«Я думаю, что Теренс Кроуфорд остается первым номером в боксе вне зависимости от весовой категории. И мне приятно видеть, что он на вершине».

«Кроуфорд был и остается великим боксером», – сказал Мейвезер.

Интересно, что в популярном рейтинге The Ring Кроуфорд находится только на третьем месте, уступая Александру Усику и Наоя Инуэ.

Произошли изменения в рейтинге лучших боксеров мира от The Ring
sport.ua

Related Topics
Comments
More in Бокс
aquapolis