Легендарный Мейвезер назвал лучшего боксера вне зависимости от веса

Известный в прошлом боксер Флойд Мейвезер лучшим боксером вне зависимости от весовой категории считает Теренса Кроуфорда, а не Александра Усика.

«Я думаю, что Теренс Кроуфорд остается первым номером в боксе вне зависимости от весовой категории. И мне приятно видеть, что он на вершине».

«Кроуфорд был и остается великим боксером», – сказал Мейвезер.