ФОТО. Усик встретился с известным рэпером, который поддержал Украину

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик опубликовал совместное фото с известным рэпером и актером Snoop Dogg.

«Спасибо, брат, я ценю это», – подписал снимок украинский боксер.

Ранее американский рэпер появился на публике с украшением в виде подсолнуха Peace for Ukraine Necklace («Ожерелье Мир для Украины»). Патриотическую подвеску разработал украинский дизайнер Андрей Хромченко совместно с калифорнийским брендом King Ice.

Усик известен своей любовью к рэпу, но его любимым исполнителем является Эминем.

sport.ua