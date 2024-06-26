Чемпионскую «Флориду» собрал бывший агент. Как выпускник Йеля построил лучшую команду лиги?

«Флорида» впервые в истории завоевала Кубок Стэнли

Пол Морис празднует победу с генменеджером «Флориды» Биллом Зито (в центре). Фото USA Today Sports Билл Зито лишил «Пантерз» чемпионской девственности.

Кажется, во второй половине финала Кубка Стэнли самой яркой фигурой «Флориды» был не Сергей Бобровский, Александр Барков или Пол Морис, а генеральный менеджер «Пантерз» Билл Зито.

Эмоции американца во время поражений «Котов» говорили все сами за себя. Босс команды из Санрайза понимал — его великолепная работа медленно, но верно множится на ноль, а Кубок Стэнли ускользает из рук.

К счастью, после победы в седьмом матче ни одна бутылка с водой не пострадала, а из некогда разъяренных выпученных глаз хлынули слезы счастья.

Зито мог сделать карьеру в бейсболе

Больше сорока лет искренней любви к хоккею все-таки привели Зито к мечте. Пусть и не в том статусе, в котором он планировал, будучи ребенком. Выросший в Милуоки сын бывшего футболиста неожиданно для всей семьи стремился стать профессиональным хоккеистом и выиграть Кубок Стэнли в то время. Но тогда он вряд ли представлял, что путь к заветной чашке начнется для него с куда более традиционного для Висконсина бейсбола, которым грезили его одноклассники.

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В 80-х школьник по имени Билл вместе со сверстниками подавал мячи на матчах местных «Брюэрс» и в какой-то момент попал под крыло легендарного босса «Пивоваров» Гарри Далтона. Среди россыпи подростков ветеран Корейской войны и бывший спортивный обозреватель неожиданно разглядел парня с аналитическим складом ума, который не боялся задавать вопросы и старался постоянно учиться чему-то новому.

В 1982-м «Милуоки» Далтона стал чемпионом ALCS, и, глядя на триумф «Брюэрс», Зито раз и навсегда загорелся целью попасть в спортивный менеджмент. Но перед этим ему предстояло обрести правильные знакомства и получить достойное образование.

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Агент Раска, Тимонена и Висневски

В середине 80-х будущий босс «Флориды» по настоянию родителей поступил в Йель, оставив планы стать профессиональным хоккеистом. Только ничто не мешало ему продолжать играть в хоккей во время обучения в университетской команде, где отродясь не было звезд студенческого спорта.

Из престижнейшего вуза Зито вышел с дипломом бакалавра истории, но без какой-либо уверенности в том, что он сможет с ним найти себе местечко в спорте. Поэтому вскоре он отправился получать юридическое образование в университет Висконсина, где стал ассистентом главного тренера местной команды и некоторое время подрабатывал комментатором на одной из местных радиостанций.

В 90-х Билл получил степень доктора юридических наук и практиковался по специальности в адвокатских фирмах Нью-Йорка и Чикаго до тех пор, пока в его жизни не появился Маркус Лехто — осевший с семьей в Иллинойсе защитник олимпийской сборной Финляндии, с которым они сдружились и решили основать агентство под названием Acme World Sports. Схема работы была проста: Лехто искал перспективных клиентов на родине, в то время как Зито отвечал за их адаптацию в Северной Америке и занимался большей частью практической работы.

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В AWS два друга представляли неплохую россыпь приличных хоккеистов — среди них были бывший вожак «Нью-Джерси» и обладатель «Селке Трофи» Джон Мэдден, легенда «Бостона» Тим Томас, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Брайан Рафальски и засветившийся в «Адмирале» Джеймс Висневски. Разумеется, большую часть клиентов составляли финны, за счет которых агентскому дуэту удалось раскрутиться в тусовке — Туукка Раск, Антти Ниеми, Вилле Лейно, Антти Миеттинен, Киммо Тимонен.

Для последнего Зито выбил более чем отличный контракт на общую сумму 38 миллионов долларов с «Филадельфией». Еще лучше будущий босс «Пантерз» сработал в случае с Висневски, выбив для скатившегося уже к 30 годам и крайне переоцененного защитника у обманутого «Коламбуса» восьмилетний контракт на 33 миллиона долларов, который впоследствии пришлось выкупать «Каролине». Тем не менее его главной жемчужиной считается восьмилетнее соглашение Раска с «Бостоном» на 56 миллионов долларов, заключенное в 2013-м и позволившее AWS занять в том же году 8-е место в списке самых прибыльных агентств НХЛ.

Почти за два десятка лет успешной работы агентом выпускник Йеля заработал внушительный авторитет у менеджеров и неизбежно оброс огромным числом выгодных связей. Один из таких контактов привел его в «Коламбус» — в 2013-м едва заступившему на пост босса «Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнену понадобился помощник, и финн одним из первых предложил занять вакантную позицию Зито, с которым он дружил еще будучи скаутом «Оттавы». И ради должности ассистента генменеджера американцу пришлось оставить куда более прибыльный бизнес с его многомиллионными процентами.

Без Зито агентство и оставшийся в нем Лехто не загнулись: в 2020-м AWS поглотил гигант Wasserman Hockey во главе с акулой индустрии Джудом Молдавером, где финн продолжает представлять интересы своих соотечественников, среди которых Теуво Терявяйнен, Руупе Хинтц, Каспери Капанен, Йеспери Котканиеми, Никко Миккола и Эса Линделл.

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Выиграл Кубок Колдера с фармом «Коламбуса»

Сейчас в НХЛ уже никого не удивишь наличием в клубных фронт-офисах бывших агентов. В «Ванкувере» Патрику Альвину помогает бывший ассистент Алексиса Лафреньера Эмили Кастонье, ставшая первой женщиной на подобной должности, в «Эдмонтоне» генеральным директором трудится первый агент Коннора Макдэвида Джефф Джексон, а «Монреалем» третий сезон рулит Кен Хьюз, занимавшийся делами Венсана Лекавалье, Патриса Бержерона и Криса Летанга.

Объясняется этот тренд достаточно просто: топовые агенты обладают не только великолепными коммуникативными навыками, осознают все ключевые потребности игроков, но и великолепно знают Коллективное соглашение (СВА), прекрасно ориентируясь в его лазейках и слабых местах. «У агентов есть взгляд изнутри — через жизнь своих игроков. Они всегда смотрят на то, как та или иная команда развивает своих хоккеистов, какие у них есть внутренние программы, как относятся к их клиентам, нравится ли подопечным быт и еда в организации, что клуб делает для поддержки их ментального здоровья, как обстоят дела с точки зрения взаимодействия основы и фарм-клуба», — отмечал генменеджер «Пантерз» в интервью Forbes.

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Одним из людей, сменивших энхаэловскую аккредитацию хоккейного коммерсанта на менеджерское кресло, стал и Зито. В Огайо он оказался в одном кабинете с другим подручным Кекяляйнена Крисом Макфарлэндом — юристом по образованию и будущим генменеджером «Колорадо».

Рост Зито в системе «Жакетов» получился стремительным. В 2015-м Макфарлэнд укатил в Денвер помогать Джо Сакику собирать чемпионский состав «Эвеланш», и бывший агент сменил его на посту генерального менеджера переехавшего в Кливленд фарм-клуба. Причем результат он дал в первый же год работы с «Монстерз» — в регулярке команда набрала рекордные в истории франшизы 97 очков, а весной 2016-го взяла Кубок Колдера, проиграв в плей-офф на пути к чемпионству всего два матча.

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Зито мог стать боссом «Эдмонтона»

Уже в 2019-м Билл получил очередное повышение и должность вице-президента по хоккейным операциям, окончательно закрепившись в роли второго человека в спортивном блоке после лысого финна. Случилось это ровно в тот момент, когда им всерьез стали интересоваться владельцы еще не запущенного «Сиэтла» — в межсезонье он летал на западное побережье США на личную встречу с руководителями проекта расширения, но те отдали предпочтение Рону Фрэнсису.

Благо дефицита внимания к себе Зито не испытывал. В период с 2018-го по 2019-й будущий обладатель Кубка Стэнли с разрешения «Блю Джекетс» регулярно проходил собеседования в других клубах, стремясь получить одно из 32-х элитных мест в менеджерской тусовке. Нередко он оказывался в топ-листах. Вот только долгое время ему предпочитали других кандидатов.

Еще раньше Зито мог встать у руля застрявшего в вечной перестройке «Баффало» — в 2017-м «Сэйбрз» интервьюировали американца, но на свою голову доверились канадцу Джейсону Боттериллу из системы «Питтсбурга». Чем закончился трехлетний период экс-помощника Джима Рутерфорда в «Клинках», лучше не вспоминать — канадец неплохо проявлял себя на драфте и удачно вытащил у «Сент-Луиса» Тейджа Томпсона, отдав Райана О’Райлли, но отвратительно работал на обменах и дал Джеффу Скиннеру абсолютно неадекватный восьмилетний контракт с кэпхитом 9 млн долларов, который превратился в головную боль для преемника.

Ирония или нет, но ближе всего к назначению на позицию генменеджера в НХЛ Зито был в «Эдмонтоне». Пять лет назад тогдашний гендир «Ойлерз» Боб Николсон провел тщательный поиск преемника Питера Чиарелли и остался крайне впечатлен собеседованием с правой рукой Кекяляйнена.

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«Он был действительно хорош. Я брал интервью у огромного количества людей, и Зито определенно был в топ-листе. Посмотрите, чем занимался Билл: он прошел путь от агента до человека, отвечающего за все хоккейные операции в «Коламбусе». Он подробно описывал каждую веху своей карьеры. Аналитика становилась все более популярной, и он, безусловно, был одним из ведущих специалистов в этой области. С нами у него не срослось. Однако мы знали, что Билл в конце концов получит должность генменеджера в другом клубе. Это было лишь вопросом времени», — рассказывал он в интервью The Athletic.

В итоге «Нефтяники» остановили свой выбор на Кене Холланде. После двух лет без плей-офф в столице Альберты решили сделать ставку не на свежий аналитический склад ума Зито, а на многолетний чемпионский опыт архитектора великого «Детройта» образца нулевых.

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Вместо Зито боссом «Пантерз» могла стать женщина

Летом 2020-го владелец «Флориды» Винсент Виола не простил экс-боссу «Пантерз» Дэйлу Тэллону вылет от «Айлендерс» в квалификационном раунде плей-офф, который проходил в «пузырях» Эдмонтона и Торонто. Объявление об увольнении канадца совпало с обвинениями его в расизме. Впрочем, на отставку офицер воздушно-десантных войск США решился исключительно из-за отсутствия результатов у своей игрушки. Каким бы самодуром ни был один из друзей Дональда Трампа, нередко влезавший в хоккейные операции (достаточно вспомнить увольнение Жерара Галлана), этот шаг не выглядел безумием.

За декаду правления Тэллона «Пантеры» лишь дважды вышли в кубковую часть чемпионата, откуда мгновенно вылетали в первом раунде. В солнечный штат с его приятными налогами охотно ехали свободные агенты, но команде это никак не помогало. Строитель чемпионского «Чикаго-2010» удачно цеплял ветеранов и неплохо угадывал на драфте (Трочек, Юбердо, Уигар) — чего только стоит выбор Александра Баркова, несмотря на желание фанатов получить Сета Джонса или Джонатана Друэна.

Правда, болельщики и журналисты куда чаще вспоминают откровенную переплату знакомому по «Блэкхоукс» Дэйву Болланду (5,5 млн $ х 5) и Майклу Мэтисону (4,8 млн $ х 8), непонятный обмен Винсента Трочека в «Каролину», абсолютно необъяснимый слив Джонатана Маршессо на драфте расширения в «Вегас», а также провальное назначение Боба Бугнера. Последнюю ошибку ему удалось исправить, пригласив в Санрайз своего старого друга из «Блэкхоукс» Джоэля Кенневилля. Но в итоге количество промахов и отсутствие выхлопа от команды все же заставило Виолу устроить встряску во фронт-офисе.

Поиском нового генменеджера занимался президент «Пантерз» Мэтью Колдуэлл — еще один бывший военный, прошедший кампании в Ираке и Косове. Почти все были уверены, что правая рука Виолы не станет мудрить и усадит в менеджерское кресло ближайшего помощника Тэллона и выпускника Военной академии США Эрика Джойса, который проработал в клубе семь лет и досконально знал каждого хоккеиста системы.

У высшего руководства «Котов» оказалось свое мнение на этот счет — оно устроило масштабный конкурс и дало понять, что клубу нужен человек новый, со свежим взглядом.

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CEO «Флориды» в тандеме с Кенневиллем проинтервьюировал два десятка кандидатов, включая опытных менеджеров, неизвестных аналитиков и помощников, жаждавших сделать следующий шаг наверх. По словам инсайдера Sportsnet Эллиотта Фридмана, на вершине их списка были нынешний босс «Рейнджерс» Крис Друри, отвечавший тогда за работу с фарм-клубом, помощник Марка Бержевена в «Монреале» и бывший капитан «Пантерз» Скотт Меланби, Лоуренс Гилман из «Торонто» и экс-руководитель скаутинга «Лос-Анджелеса» Майкл Фута. Самым же «экзотичным» вариантом считалась олимпийская чемпионка Анджела Руджеро, назначенная не так давно старшим советником Друри.

Все они оказались ниже Зито, который горел получить шанс после череды холостых собеседований — в сентябре 2020-го «Флорида» не устояла перед его большим опытом работы в разных ипостасях, прекрасным знанием CBA, великолепными коммуникативными навыками, пониманием психологии хоккеистов, высокими способностями к их оценке, а также охапкой положительных отзывов.

Ключевой оказалась рекомендация от Кекяляйнена. Работавший тогда главой европейского скаутинга «Пантерз» брат генменеджера «Жакетов» Яри организовал ему встречу с руководством — и Ярмо на протяжении часа так красочно расхваливал крестного своих детей, что Колдуэлл в какой-то момент опешил и начал думать, что собеседник пытается всеми силами сбагрить Зито в другую организацию. К счастью, европейцу удалось убедить бывшего капитана армии США в целесообразности назначения своего друга.

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Ставка на злых и голодных

Свой долгожданный шанс Зито получил в самое турбулентное для НХЛ время за долгие годы: когда потолок зарплат перестал расти из-за коронавируса, а лига покрылась огромным числом временных правил и ковид-протоколов. Только времени на раскачку у него не было — владелец требовал кубок уже в ближайшие несколько лет. Однако несколько своих ключевых ходов Билл совершил именно в своем дебютном сезоне на позиции босса «Пантерз».

В наследство от Тэллона ему достался крепкий фундамент из Сергея Бобровского, Аарона Экблада, Джонатана Юбердо и Александра Баркова. Само собой, этой группы лидеров было недостаточно для полноценной борьбы за чемпионство — у «Пантер» не только не хватало качественных людей для топ-6, но и страдала глубина. Решать проблемы с исполнителями он принялся, сделав ставку на таланты, не сумевшие раскрыться в других клубах.

На своем первом же дедлайне в апреле 2021-го он забрал Брэндона Монтура у «Баффало» и Сэма Беннетта у «Калгари». Компенсация с учетом полученной пользы от новичков вышла откровенно смешной: за двухстороннего защитника второй пары «Коты», которые брали его на подмену получившему перелом ноги Экбладу, отдали пик третьего раунда, а за второго центра чемпионской команды заплатили выбором во втором раунде и правами на Эмиля Хейнемана. И следующим летом обоих удалось переподписать всего за 7,9 млн долларов в год.

Вслед за вылетом в яркой серии от «Тампы» (2:4) верхние звенья усилил некогда второй номер драфта Сэм Райнхарт, который получил более чем вменяемые 6,5 млн на 3 года и по-настоящему раскрыл свой снайперский потенциал в звене с Барковым. На этот раз Зито пришлось отстегнуть «Сэйбрз» пик первого раунда и молодого голкипера Девона Леви. По факту «Флорида» заплатила за него еще выбор во втором раунде и талантливого белоруса Владислава Колячонка, скинув перед подписанием канадца в «Аризону» ужасный контракт Антона Строльмана (5 млн).

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Один из первых шагов на пути строительства чемпионской команды Билл сделал, украв с рынка в октябре 2020-го Картера Верхэге. Моторный скоростной форвард прозябал в нижних звеньях «золотой» «Тампы», но босс «Пантер» видел, что тому хватает навыков для игры в топ-6 и требуется реальный шанс проявить себя. Спустя всего три года 23-й номер стал настоящим лидером парней из Санрайза и в овертайме седьмого матча серии с «Бостоном» сенсационно выкинул своей шайбой обладателя Президентского кубка уже в первом раунде.

Еще большей удачей сейчас выглядит попадание в команду Густава Форслинга, которого «Флорида» забрала у «Каролины» с драфта отказов. Зацепить одного из лучших оборонительных защитников лиги Зито посоветовали Кенневилль и его помощник Ульф Самуэльссон, прекрасно знавшие скандинава по работе в «Чикаго». Как минимум за это старину Кью до сих пор должны вспоминать на берегу Атлантики добрым словом.

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Зито не боялся принимать непопулярные решения

В отличие от большинства менеджеров-дебютантов Зито не трясся над драфт-пиками, как Голлум над кольцом, и активно торговал ими, получая нужные активы и предпочитая проспектам более-менее готовых игроков. За последние пару лет он разменял все выборы первого раунда вплоть до 2025 года. Поэтому единственным игроком с распределителя в основе чемпионской команды стал лишь финский умница и бета-версия Баркова Антон Лунделль.

А еще он не боялся принимать непопулярные решения — этому его научили в юридической школе. «На юрфаке вас учат находить лучший ответ. Если вы строите стену, то обычно кто-то говорит: «Нам нужен цемент, чтобы заполнить эту дыру». Затем человек идет в Home Depot (сеть строительных супермаркетов в США. — Прим. «СЭ»), покупает цемент и говорит: «Да, это хороший цемент». На юридическом факультете вас учат спрашивать: «Это точно лучший цемент?»

Я тоже часто спрашиваю людей: «Это лучший способ?» Я знаю, что та или иная вещь работает, но есть ли та, которая работает еще лучше? Это всегда очень сложно. Кто-то может не понимать, почему я принимаю то или иное решение. Но я так делаю, потому что всегда есть лучший способ», — объяснял Билл в интервью Forbes.

Одним из таких решений, которое понимали далеко не все фанаты, стал легендарный обмен Джонатана Юбердо и Маккензи Уигара в «Калгари» на Мэттью Ткачака. Глядя на то, как он отдает лучшего бомбардира после великолепного стоочкового сезона и сильнейшего на тот момент защитника, многие крутили пальцем у виска. Ярче всех получилась реакция Юбердо. По слухам, узнав о сделке от Зито, он крикнул своему бывшему «fuck you» и мгновенно бросил трубку.

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Чтобы решиться на такой ход, нужно было обладать атрофированным чувством страха за свое кресло. После сухого поражения от заклятых друзей из Тампы в полуфинале «Востока» летом 2022-го Зито пошел ва-банк и сразу же сорвал джек-пот — представить выход в финал прошлой весной без подкожного американца, забрасывавшего важнейшие шайбы с кучей травм, невозможно.

Далеко не всегда он выигрывал в сделках. Ему можно припомнить потерю Фрэнка Ватрано за выбор в четвертом раунде и неудачное приобретение Бена Чиаро пару лет назад. Но все это меркнет на фоне того, сколько он выигрывал, выстроив за четыре года практически новую и идеально сбалансированную команду. Причем именно эта команда — на 90% его авторский проект. От эпохи Тэллона во «Флориде» осталось лишь четыре игрока — Барков, Бобровский, Экблад и финский работяга Ээту Луостаринен.

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Не везло американцу первое время лишь с тренерами. В октябре 2021-го в «Чикаго» разгорелся секс-скандал вокруг бывшего проспекта «Блэкхоукс» Кайла Бича, и Кенневилля, как главного тренера тогдашних «Ястребов», назначили одним из его виновников, выписав волчий билет от лиги. «Пантерз» долго искать нового коуча не стали и доверились ближайшему помощнику усатого канадца Эндрю Брюнетту.

Казалось, потерю Кью «Флорида» пережила абсолютно безболезненно. В сезоне-2021/22 «Пантеры» при Брюнетте выиграли первый для франшизы Президентский кубок и впервые с 1996 года прошли первый раунд плей-офф, выбив «Вашингтон» и сделав своего тренера претендентом на «Джэк Адамс».

Однако Зито вновь поплыл против течения и неожиданно для всех не предложил новый контракт канадцу, при котором команда вроде начала двигаться в правильном направлении. Биллу импонировала игра «Котов» в атаке со ставкой на огромный объем катания и скорость, но абсолютно не устраивала игра без шайбы и в средней зоне, без которой в плей-офф ловить было нечего.

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Первым человеком на замену в его шорт-листе значился Пол Морис — человек, который жаждал выиграть свой долгожданный Кубок Стэнли, идеально подходил россыпи не менее голодных до побед парней и хотел играть в более рабочий хоккей. Назначая его, босс «Котов» прямым текстом заявлял: «В плей-офф мне нужны победы со счетом 2:1, а не развеселые результативные поражения».

И некогда самый несчастный тренер лиги за два года действительно наладил защитные механизмы, вычленив из него ленивые элементы вроде Энтони Дюклера. В его дебютной регулярке игра «Флориды» в обороне не впечатляла, но весной 2023-го команда играла в плей-офф уже в более привычный глазу хоккей, сенсационно пробившись в финал. В этом сезоне оборона «Пантерз» уже не вызывала огромных вопросов — в регулярке парни Мориса, наряду с «Виннипегом», пропустили меньше всех в лиге (198 шайб) и серьезно подкрутили меньшинство (6-е место, 82.4%).

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Всегда верил в Бобровского

Сейчас уже мало кто вспоминает, как семилетний контракт Сергея Бобровского с огромным кэпхитом 10 млн долларов, сжиравший сразу 12% от платежки, в 2020-м называли величайшим провалом Тэллона. Но Зито, прекрасно знавший россиянина по работе в «Коламбусе», так никогда не считал и всегда продолжал поддерживать его.

«Дайте ему немного передохнуть. Он попал в новую команду, в новое окружение, здесь другая система. Если меня попросят назвать человека, который сможет понять, в чем суть проблемы, и решить ее, я укажу на него. Он сделает все, что зависит от него. Не сомневаюсь в этом. С ним все будет в порядке», — уверял Билл в интервью Sportsnet — в одном из первых интервью после своего назначения.

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Похоже, он как никто знал — через работу Боб вернется на уровень элитного голкипера и поведет «Пантер» к их первому чемпионству:

«Все очень просто. Нужно провести с Бобом какое-то время и узнать, какой он человек. Я в нем не сомневаюсь, и мне легко это говорить, потому что я его знаю. Уже многим говорил, что еще никогда не встречал такого трудолюбивого человека. Мы живем в эпоху, когда любят обо всем говорить в превосходной степени. Могу сказать, что мне становится стыдно, когда смотрю на то, как он каждый день работает. Говорю себе, что тоже должен бегать или заниматься чем-то еще.

Он очень внимателен к деталям, к процессу подготовки, всегда сконцентрирован, готов показать все, на что способен. В этом плане с ним никто не сравнится. Это правда. Скажу больше: в «Коламбусе» мы иногда говорили Бобу, что он слишком много работает».

Теперь эта безграничная вера во вратаря окупилась, а Бобровский полностью вернул должок менеджеру безудержными слезами счастья и кубком над головой.

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