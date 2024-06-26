В Mercedes серьёзно нацелены на борьбу

Несколько лет после перехода на использование «граунд-эффекта» в Mercedes решали проблемы с машиной, но теперь они позади – и команда нацелена на борьбу.

Эндрю Шовлин, главный инженер Mercedes: «Приятно видеть обоих гонщиков на подиуме в двух последних гонках. Это следствие прогресса, которого мы добились благодаря напряженной работе на базе. Но мы хотим большего, чем третье место, мы упорно работаем, у нас есть планы, и мы надеемся, что они будут реализованы.

В Австрии сложная трасса и уик-энд с субботним спринтом, когда у нас единственная тренировка, в которой нужно разобраться с машиной и настроить её. После недавних изменений, работать с машиной стало гораздо проще. Гонщики довольны уже стартовыми настройками, нам приходится вносить меньше изменений.

Надеюсь, это позволит нам хорошо начать уик-энд. Затем две квалификации, две отдельные гонки – будет возможность побороться! Гонщики и команда получают удовольствие от той машины, которая у нас есть сейчас. Мы надеется заработать много очков и с нетерпением ждем старта в Австрии.

У нас есть план по повышению аэродинамической и механической эффективности машины. Новинки появятся в следующих гонках, но мы не хотим давать соперникам представление о том, когда мы их представим, поскольку тогда они будут стараться принести свои новинки раньше.

Но у нас и здесь будет кое-что новое. Мы видим, что отставание сокращается, что ещё больше мотивирует людей к выпуску даже небольших новинок.

Всего несколько сотых секунды позволят подняться выше на стартовом поле, что даст возможность финишировать на лучших местах. Мы работаем в полную силу, но я не буду рассказывать вам о планах развития на ближайшие несколько гонок».

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