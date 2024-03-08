Симоне Берра: Hard – лучшие шины для гонки

В четверг в Джидде гонщики активно работали с тремя составами резины, столкнувшись с гранулированием более мягких шин…

Симоне Берра, главный инженер Pirelli: «Интересный день с точки зрения оценки эффективности шин. Состав C2 работал очень хорошо – это лучшие шины для гонки, благодаря низкому износу и высокой стабильности.

Шины C3 и C4 гранулировались, что вполне предсказуемо на этой трассе, но асфальт будет постепенно покрываться отработанной резиной и этот эффект уменьшится.

В большинстве команд выбрали C3 для длинных серий кругов, заездов, но были и те, кто имитировал первый этап гонки на C4, так что такой вариант нельзя исключать.

Вероятно, в субботу мы увидим стратегию одного пит-стопа, в которой преимущество дополнительного сцепления, которое может обеспечить самый мягкий состав на первых или последних кругах, может стать важным фактором».

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