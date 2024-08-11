Швейцарская пресса критикует Audi за недоверие молодёжи

Через год в Формуле 1 дебютирует заводская команда Audi, созданная на основе швейцарской Sauber, и понятно, что начальный период в любом проекте – один из самых трудных.

Нико Хюлкенбергу, с которым в Sauber/Audi подписали многолетний контракт, к сложностям не привыкать, поэтому вполне логично, что в немецкой компании сделали ставку на своего соотечественника с его опытом двухсот с лишним Гран При.

Но второе место в команде пока остаётся вакантным, и, по мнению Роже Бенуа, журналиста швейцарского таблоида Blick, 2025 год – идеальный момент для проверки кого-либо из представителей нового поколения гонщиков. Для чего тогда практически у каждой команды есть своя молодёжная программа? И для чего существуют такие серии, как Формула 2?

Дополнительный аргумент в пользу работы с молодёжью состоит ещё и в том, что в преддверии перехода Формулы 1 на машины и силовые установки нового поколения – а это произойдёт в 2026-м – командам неплохо бы уже сейчас всерьёз заняться подготовкой кого-либо из перспективных гонщиков к высшей лиге автоспорта.

Похоже, в Haas и Mercedes это понимают: в американской команде уже сотрудничают с 19-летним Оливером Берманом, а в Mercedes вроде бы намерены доверить Андреа Кими Антонелли стать новым напарником Джорджа Расселла. Впрочем, контракт с юным итальянцем, которому ещё нет и 18-ти, пока не подтверждён. По слухам, у 21-летнего Джека Дуэна тоже есть шансы сменить статус резервного гонщика Alpine на место боевого пилота.

И только в Sauber/Audi продолжают сомневаться в целесообразности такого подхода. Если будет продлён контракт с Валттери Боттасом, которому в конце августа исполнится 35 (кстати, финн обходится команде из Хинвила очень дорого), то в следующем сезоне на двоих с Хюлкенбергом у них будет 72 года.

При этом в Sauber на протяжении нескольких лет поддерживали Тео Пуршера, прошлогоднего чемпиона Формулы 2, а сейчас помогают Зейну Мэлони, 20-летнему гонщику с острова Барбадос, который после первых десяти этапов сезона этой молодёжной серии занимает 4-е место в личном зачёте. Но эта поддержка носит лишь финансовый характер, и предлагать им место в команде Формулы 1 никто не собирается.

Впрочем, как будет действовать новое руководство заводского проекта Audi в лице Маттиа Бинотто и Джонатана Уитли, пока не вполне ясно. Но если Боттас всё-таки останется в команде, то вряд ли только на один сезон. Финский гонщик не раз говорил, что однолетние контракты больше подписывать не хочет. Впрочем, ради того, чтобы провести в Формуле 1 ещё год, наверное, можно пойти на компромисс, учитывая цену вопроса.

При этом в теории в мире автоспорта есть несколько достаточно молодых гонщиков, которые либо выступают в других сериях, либо выполняют обязанности тест-пилотов в одной из команд Формулы 1. Может быть, кто-то из них в обозримом будущем всё-таки дебютирует в чемпионате мира.

Прежде всего, речь об Алексе Палоу, двукратном чемпионе IndyCar, который сейчас находится на пути к своему третьему титулу. В его таланте никто не сомневается, однако у испанца неоднозначная репутация. Но, по слухам, он уже включён в список возможных кандидатов в Sauber/Audi.

Мик Шумахер провёл два сезона в Haas F1, хотя выступал не слишком убедительно. Сейчас он осваивает смежную дисциплину, пробуя свои силы в гонках на выносливость в составе заводской команды Alpine.

24-летний бразилец Фелипе Другович в 2022 году с впечатляющим преимуществом выиграл титул в Формуле 2, после чего стал резервным гонщиком Aston Martin.

Лиам Лоусон не первый год ждёт своей очереди в Формулу 1, где вполне успешно дебютировал в прошлом сезоне, заменив травмированного Даниэля Риккардо. Но в Red Bull продолжают интриговать: Хельмут Марко уже дал понять, что они определились с дальнейшей судьбой 22-летнего новозеландца и объявят об этом в следующем месяце.

И это далеко не полный список, ведь есть ещё Роберт Шварцман, Габриэль Бортолето и Айзек Хаджар, но двое последних уже сотрудничают с другими командами Формулы 1, и Audi будет непросто их заполучить. Впрочем, в любом случае там пока никак не обозначили своего интереса к представителям молодого поколения гоночных талантов.

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