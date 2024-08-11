Кровавая заруба в Лас-Вегасе. В равном бою Богачук уступил Ортису по очкам

Getty Images/Global Images Ukraine. Богачук и Ортис

В ночь с 10 на 11 августа в Лас-Вегасе на Michelob Ultra Arena состоялся 12-раундовый чемпионский поединок с участием украинского боксера.

На ринг вышли украинец Сергей Богачук (24–1, 23 KO) и американец Вирджил Ортис (21–0, 21 KO).

На кону стоял чемпионский пояс WBC (временный) в первом среднем весе (до 69,9 кг), которым владел Богачук.

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Это был равный и напряженный поединок, в котором часто следовали обмены ударами. В 1-м и 8-м раундах Ортис побывал в нокдауне.

Несмотря на рассечение возле левого глаза у Ортиса, Богачуку выиграть поединок не удалось.

По итогам 12 раундов двое из трех судей отдали предпочтение американцу: 113–113, 114–112, 114–112 в пользу Ортиса.

В предыдущем поединке 30 марта Богачук по очкам победил Брайана Мендосу из США. Единственное до этого поражение Сергей потерпел от Брэндона Адамса в марте 2021 года.

Вирджил Ортис остается непобежденным на профи-ринге, он выиграл 22 поединка, причем все до этого боя – досрочно. В апреле он уже в 1-м раунде нокаутировал Томаса Дюлорма из Пуэрто-Рико.

Богачук будет биться за титул. Сергей – аутсайдер, но не все потеряно

Вирджил Ортис (США) – Сергей Богачук (Украина) – MD 12 (113–113, 114–112, 114–112)

Фотогалерея боя

Видеофрагменты поединка

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