На двоих – 83 года. Экс-соперники братьев Кличко проведут бой за титул

Getty Images/Global Images Ukraine. Кубрат Пулев

7 декабря в Софии (Болгария) состоится бой в тяжелом весе за регулярный пояс WBA между Мануэлем Чарром (34-4, 20 КО) и Кубратом Пулевым (30-3, 14 КО). Боксеры проведут титульный поединок в солидном возрасте: Чарру – 40 лет, Пулеву – 43 года. Интересно, что Мануэль завоевал пояс еще в 2017 году и проведет первую защиту титула за семь лет.

Издание Boxing247 раскритиковало предстоящую встречу из-за отсутствия спортивного принципа и логики:

«Незаконное шоу, а не титульный поединок. Оно точно не заслуживает вашего внимания. Этот бой высмеивает все спортивные принципы. Боксеры имеют солидный возраст, из-за чего проводят мало боев. DAZN собирается транслировать это в прямом эфире», – сообщают в издании.

Оба боксеры могут быть известны украинским болельщикам. Чарр встречался с Виталием Кличко в сентябре 2012 года – проиграл нокаутом в четвертом раунде. Пулев дрался с Владимиром Кличко в 2014 году – был нокаутирован в пятом раунде.

sport.ua