«Этого ждет весь мир». Легендарный Баффер – о реванше Усика и Фьюри

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Легендарный ринг-анонсер Майкл Баффер поделился ожиданиями от реванша между украинским боксером в супертяжелом весе Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри:

«Реванш, которого ждет весь мир. Приготовьтесь к борьбе. Невероятный бой с выдающимся андеркардом».

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В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113. Бой-реванш состоится 21 декабря.

sport.ua