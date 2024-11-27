Игрок Аталанты установил уникальный рекорд в матче Лиги чемпионов

Стал первым, кому покорилось такое достижение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Аталанты" Шарль Де Кетеларе стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, который сделал пять результативных действий в одном матче этого турнира, играя за итальянскую команду.
Напомним, что 23-летний бельгиец забил два гола и отдал три ассиста в матче против "Янг Бойз", в котором его команда победила швейцарский клуб со счетом 1:6.
Также добавим, что в этом сезоне Шарль Де Кетеларе провел 18 матчей за "Аталанту" во всех турнирах, отметившись 4 голами и 9 результативными передачами.