Игрок Аталанты установил уникальный рекорд в матче Лиги чемпионов

Стал первым, кому покорилось такое достижение

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий "Аталанты" Шарль Де Кетеларе стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, который сделал пять результативных действий в одном матче этого турнира, играя за итальянскую команду.

Напомним, что 23-летний бельгиец забил два гола и отдал три ассиста в матче против "Янг Бойз", в котором его команда победила швейцарский клуб со счетом 1:6.

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Также добавим, что в этом сезоне Шарль Де Кетеларе провел 18 матчей за "Аталанту" во всех турнирах, отметившись 4 голами и 9 результативными передачами.

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