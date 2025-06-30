Известно, сколько заработал Джейк Пол за бой против Чавеса. Цифры удивят

Getty Images/Global Images Ukraine. Джей Пол

Стали известны гонорары известного боксера-шоумена Джейка Пола и Хулио Сезара Чавеса-младшего за очный бой.

Отмечается, что гарантированный гонорар Пола за бой составил 300 тысяч долларов, а Чавеса – 750 тысяч. Однако в итоге Пол заработает большую сумму, так как в контракте предусмотрены еще бонусы.

Интересно, что за недавний бой против Майка Тайсона Пол заработал 40 миллионов евро.

Напомним, что в ночь на 29 июня на арене «Honda Center» состоялся масштабный вечер бокса, в котором Джейк Пол по решению судей победил экс-чемпиона мира из Мексики Хулио Сезара Чавеса-младшего – (99–91, 98–92, 97–93).

sport.ua