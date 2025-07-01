Фулхэм заинтересован в подписании хавбека из Боруссии М

"Фулхэм" проявил интерес к 23-летнему центральному полузащитнику "Боруссии Менхенгладбах" Рокко Райцу. Об этом пишет Флориан Плеттенберг.

Выступления футболиста на Чемпионате Европы U21 произвели впечатление на скаутов. По информации источника, есть много запросов по игроку, и его будущее остается открытым, несмотря на то, что "Боруссия Менхенгладбах" стремится сохранить его в своем составе подольше.

Пока между "Фулхэмом" и "Боруссией М" еще не было официальных контактов относительно возможного трансфера.

Добавим, что Райц в сезоне 2024/25 забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 28 матчах.

www.ua-football.com