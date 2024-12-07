Бывший директор Ромы жестко прошелся по Довбику

Экс-спортивный директор римской «Ромы» Вальтер Сабатини раскритиковал украинского нападающего команды Артема Довбика.

Он читает, что единственный трансфер, который был правильный, это Коне, которого подписать хотел Де Росси любой ценой.

«Довбик? Хороший игрок, но он не играет радостно и грациозно, ему трудно найти момент. Он борется за ворота, но не с Довбиком выигрывают чемпионаты», – приводит слова эс-функционера Tuttomercatoweb.

По словам Сабатини, «Рома» в таком состоянии обескуражена, она не соответствует народным восторгам.

«Раньери вернул им душу, темперамент. Команда более боевая, результаты будут вскоре. Ввиду этого, увольнение Де Росси было худшим решением, которое можно было сделать», – сказал он.