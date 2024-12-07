Днепр на выезде разгромил Старый Луцк в Суперлиге FAVBET-2024/25

Чемпион выиграл седьмой матч из семи, команда Чайковского потерпела восьмое поражение в 11 встречах

Днепр во втором матче новой игровой недели Суперлиги FAVBET-2024/25 уверенно разобрался на выезде со Старым Луцком — 91:58.

Фаворит, по сути, снял все вопросы уже в первой четверти, которую выиграл с разницей +16. Хозяеам удалась достаточно сильная вторая четверть, но в дальнейшем чемпион лишь наращивал преимущество, и в итоге довел дело до разгрома.

Напомним, в первом матче игрового дня — здесь же, в Луцке — БК Ровно одержал победу над Запорожьем.

Днепряне продолжают победную поступь по Суперлиге — семь викторий из семи. Команда Дмитрия Чайковского потерпела уже 8-е поражение в 11 встречах.

Завтра, 8 декабря, соперником Днепра станет Ровно, а Старый Луцк примет БК Запорожье.

Суперлига FAVBET-2024/25. Регулярный чемпионат

Старый Луцк — Днепр — 58:91 (8:24, 22:22, 13:21, 15:24)

Старый Луцк: Лесик (14 + 8 подборов), Дюпин (11), Лавани (10), П. Горобченко (7), Мусиенко (6 + 5 передач), Прозапас (6), Михайлов (2 + 5 подборов), Билявый (2)

Днепр: Сыпало (14), Коротченко (13 + 5 подборов), Тимофеенко (12 + 8 подборов), Конев (12), Загреба (10), М. Горобченко (9 + 9 подборов + 5 передач), Дубоненко (8), Закурдаев (7), Сорочан (4 + 5 подборов), Лищина (2)

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