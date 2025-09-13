Оболонь - Динамо: анализ и видео обзор матча УПЛ

Матч 5-го тура УПЛ между киевскими «Динамо» и «Оболонью» обещал быть рядовым столичным дерби, но в итоге превратился в настоящее событие, о котором ещё долго будут говорить болельщики. «Белые» подходили к игре в статусе безоговорочного фаворита: команда Александра Шовковского шла без потерь, имея за плечами серию побед, и была настроена укрепить лидерство в чемпионате.

«Оболонь» же оказалась в куда более скромной позиции — команда только что потерпела поражение от «Кривбасса» и не имела громких успехов в очных встречах с грандом украинского футбола. Но именно такие матчи часто приносят сюрпризы, и на этот раз история повторилась. «Пивовары» не побоялись играть смело и в итоге сумели добыть для себя результат, который войдёт в клубную летопись. Статью подготовила редакция euro.com.ua.

Сильный старт Оболони

С первых минут стало ясно, что «Оболонь» не собирается отсиживаться в обороне и ждать милости от судьбы. Хозяева дерби пошли в высокий прессинг и смело встречали соперника на его половине поля, чем немало удивили болельщиков и экспертов. Команда Антоненко не просто мешала «Динамо» строить привычные комбинации, но и пыталась создавать опасность у ворот Нещерета. Пожалуй, именно этот старт задал тон матчу: соперник почувствовал, что его готовы не только сдерживать, но и атаковать. Ярмоленко первым проверил готовность Федоривского дальним ударом, но вратарь действовал уверенно. Ответом стал момент у Суханова, но нападающий «пивоваров» не сумел попасть в створ ворот. Эти эпизоды показали: лёгкой прогулки у чемпиона не будет.

Голы Караваева и Михавко

Впрочем, класс «Динамо» сказался уже к середине первого тайма. Опытный Караваев на 25-й минуте наказал оборону соперника за ошибку и мощным ударом в дальний угол открыл счёт. Для футболиста этот мяч стал юбилейным — 35-м в элите украинского футбола. Гости почувствовали уверенность и создали ещё несколько моментов: Бражко бил со штрафного, Буяльский разгонял атаки, но Федоривский держал команду в игре.

Тем не менее, «Оболонь» не собиралась сдаваться и ответила в лучших традициях команд, которые играют на характере. За пять минут до перерыва Нестеренко после быстрой комбинации в три передачи пробил без шансов для Нещерета и сравнял счёт. Но радость хозяев длилась недолго: уже на 44-й минуте Михавко замкнул подачу Буяльского с углового и снова вывел «Динамо» вперёд. Так соперники ушли на перерыв при счёте 2:1.

Оболонь не сдавалась

Второй тайм напоминал классический сценарий матчей с участием фаворита: «Динамо» имело территориальное преимущество, нагнетало давление и обязано было решать исход встречи в свою пользу. Шапаренко имел момент, Волошин пробивал в упор, Герреро не реализовал выход один на один, Ярмоленко несколько раз угрожал воротам. Но что-то мешало каждый раз — то неточность удара, то блестящие действия Федоривского, который проводил один из лучших матчей своей карьеры.

При этом «Оболонь» не забывала огрызаться: Нестеренко имел шанс сравнять счёт, а удар Шевченко головой в прыжке Нещерет парировал с огромным трудом. Казалось, что хозяева исчерпали силы и уже не смогут переломить ход встречи, но концовка приготовила совсем другой сценарий.

Ассист вратаря и гол Устименко

Ключевой эпизод матча случился на последних минутах компенсированного времени. Вратарь «Оболони» Федоривский сделал длинный вынос, и мяч полетел точно в зону, где оказался Устименко. Нападающий, вышедший на замену, сыграл идеально: мощный удар головой застал врасплох Нещерета, и счёт стал 2:2. Это событие моментально стало сенсацией тура — ведь голкипер записал на свой счёт результативную передачу, став одним из немногих вратарей УПЛ, кто может похвастаться подобным достижением.

Для «Оболони» это был исторический момент: команда впервые в истории чемпионата Украины сумела отобрать очки у «Динамо». Радость болельщиков на трибунах «Оболонь-Арены» была искренней и заслуженной, ведь команда проявила характер и волю до конца.

Юбилейный матч и потерянные очки

Для «Динамо» эта ничья стала настоящим ударом по самолюбию. Команда проводила тысячный матч в истории УПЛ и рассчитывала отпраздновать его победой, но вместо этого потеряла первые очки в сезоне. Александр Шовковский после финального свистка выглядел разочарованным, и его можно понять: его подопечные имели достаточно моментов, чтобы снять все вопросы, но не реализовали своё преимущество. Для Ярмоленко и других лидеров это дерби станет поводом задуматься: даже чемпион не может позволить себе расслабляться. Для «Оболони» же ничья с грандом — это больше, чем просто одно очко в турнирной таблице. Это символическая победа духа и доказательство того, что в украинском футболе ещё есть место неожиданностям.

Видео обзор матча Оболонь – Динамо

Неожиданность

Матч завершился со счётом 2:2, и этот результат стал настоящей сенсацией тура. «Оболонь» сумела остановить чемпиона, а герой встречи — вратарь Федоривский, который не только отразил множество ударов, но и сделал голевую передачу. Для «Динамо» это напоминание о том, что в УПЛ слабых соперников не бывает, и каждая потеря концентрации может стоить очков. А для болельщиков — ещё одно доказательство того, что футбол остаётся непредсказуемой и эмоциональной игрой, где интрига сохраняется до последней секунды.

