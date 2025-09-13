Кубок Дэвиса. Австрия в решающем пятом матче победила Венгрию и впервые сыграет в финальном турнире

Сборная Австрии одержала неожиданную победу в выездном поединке против Венгрии



Квалификация. Второй раунд • Дебрецен, Венгрия • 12-13 сентября • хард (зал)

После первого игрового дня австрийская команда лидировала 2:0, но сумела завершить поединок в свою пользу лишь в решающем пятом матче.

В первом матче второго игрового дня венгерская пара Фабиан Марожан/Зомбор Пирош обыграла австрийский тандем Александер Эрлер/Лукас Миедлер – 7:6(4), 7:6(2). Следом за этим поединком, Зомбор Пирош взял верх над Лукасом Нимайером – 7:5, 7:6(6).

В решающем пятом матче сошлись Мартон Фучович и Юрий Родионов. Фучович, проигравший в первый игровой день, не сумел реабилитироваться, разгромно проиграв решающую встречу – 2:6, 1:6.

Сборная Австрии впервые в истории сыграет в финальном турнире Кубка Дэвиса.

btu.org.ua