Металлист 1925– Шахтёр: аналитика и видео обзор матча УПЛ

Пятый тур украинской Премьер-лиги подарил болельщикам центральный матч в Житомире, где «Металлист 1925» номинально принимал донецкий «Шахтёр». Игра заранее ожидалась как одна из главных афиш уикенда, ведь харьковский клуб под руководством Младена Бартуловича постепенно набирал форму, а «горняки» Арды Турана подходили к встрече в статусе безоговорочного фаворита. От команды ждали не только победы, но и уверенной игры, ведь донецкий коллектив имел почти двухнедельный отдых перед поединком.

Однако реальность оказалась иной: вместо уверенного выступления «Шахтёр» провёл, пожалуй, худший матч с момента прихода нового тренера. В итоге игра завершилась ничьей 1:1, и для фаворита это стало тревожным сигналом.

Нервное начало и быстрый гол Шахтёра

Стартовый отрезок матча получился неожиданным. Вместо того чтобы захватить инициативу, как многие прогнозировали, «Шахтёр» выглядел скованным и осторожным. «Металлист 1925» действовал смело, высоко прессинговал и быстро переходил в атаку, вынуждая гостей отступать к своим воротам.

Но уже на 20-й минуте всё перевернул эпизод с участием Алисона: бразилец финтом обыграл соперника и вынудил Мартынюка нарушить правила в штрафной. Арбитр без колебаний назначил пенальти, а Бондаренко уверенно пробил в угол ворот. «Горняки» вышли вперёд, однако этот успех оказался обманчивым — дальше до перерыва гости практически не создали ни одного по-настоящему опасного момента. Харьковчане же активно били издали, но их подводила точность.

Металлист перехватил инициативу

После пропущенного гола хозяева не опустили руки, а наоборот стали действовать ещё активнее. Калюжный и Калитвинцев в центре поля раз за разом вскрывали фланги, Петер угрожал воротам дальними ударами, а Рашица пытался нагнетать обстановку скоростными проходами. «Шахтёр» выглядел слишком осторожным и часто ограничивался перепасовкой в центре поля без продвижения вперёд. Именно в этот момент стало заметно, что команде Турана не хватает агрессии и движения.

Даже имея преимущество в счёте, гости выглядели уязвимыми и позволяли сопернику слишком много. Харьковчане играли с огнём в глазах и полной самоотдачей, в то время как фаворит словно ждал, что матч сам сложится в его пользу.

Второй тайм: потеря контроля

Перерыв не изменил картину. «Шахтёр» не смог прибавить, а попытки строить атаки упирались в плотную оборону харьковчан. Донецкие игроки слишком часто откатывались назад и избегали риска, словно старались удержать минимальное преимущество. В то же время «Металлист 1925» продолжал гнуть свою линию: быстрые контратаки, дальние удары и прессинг в центре поля не давали гостям ни минуты покоя. Петер и Рашица дважды пробивали с хороших позиций, но неточность и надёжная игра Ризныка спасали «Шахтёр». Для болельщиков на трибунах было очевидно: хозяева ищут свой шанс и вполне способны сравнять счёт.

Концовка и гол Калюжного

Кульминация наступила в конце встречи, когда силы у обеих команд были на исходе. На 86-й минуте после подачи Калитвинцева с углового мяч отскочил на дальнюю штангу, где его подкараулил Калюжный. Мощным ударом полузащитник пробил в нижний угол и подарил своей команде заслуженный гол. Были споры насчёт офсайда Павлюка, который находился рядом с моментом, но арбитры решили, что он не мешал эпизоду.

Для «Металлиста» этот гол стал наградой за упорство, ведь команда весь матч играла первым номером и не боялась атаковать. Для «Шахтёра» же пропущенный мяч стал закономерным итогом пассивной тактики, которая не позволила удержать преимущество.

Разочарование Турана

Многие аналитики назвали этот матч худшим для «Шахтёра» с начала работы Арды Турана. Команда выглядела вялой, не создала ни одного серьёзного момента с игры и ограничилась лишь реализованным пенальти. Статистика тоже говорит сама за себя: всего три удара за матч, из которых лишь один пришёлся в створ ворот. Для коллектива, который претендует на чемпионство, это тревожный показатель. Туран, без сомнений, будет вынужден искать новые решения и менять подход, иначе подобные ничьи могут превратиться в систему.

Что дальше?

Впереди у команд насыщенный график. «Металлист 1925» отправится в гости к СК «Полтава» и постарается развить успех, закрепив своё место в середине таблицы. «Шахтёра» же ждёт неделя испытаний: сначала кубковый матч против «Полесья», а затем домашняя встреча с луганской «Зарёй». Для дончан это будет шанс доказать, что ничья в Житомире — лишь случайный сбой, а не тревожная тенденция. Но чтобы вернуть уверенность, «горнякам» нужно менять игру в атаке и добавлять в скорости и агрессии.

Матч завершился ничьей 1:1 и стал настоящим уроком для фаворита. «Металлист 1925» показал характер, играл смело и заслуженно забрал очко у более титулованного соперника. «Шахтёр» же оставил много вопросов к своей игре и потерял очки там, где обязан был побеждать. Для украинского чемпионата такие результаты — только плюс, ведь они делают борьбу более непредсказуемой и интересной.

