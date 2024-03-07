Следить
Футбол

Рома примет Брайтон, Милан и Ливерпуль сыграют против чехов: расписание матчей Лиги Европы

7 марта, состоятся семь матчей 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2023/2024. В частности, португальская Бенфика нашего Анатолия Трубина примет шотландский Рейнджерс.

Расписание первых матчей 1/8 финала

  • 19:45. Карабах — Байер Леверкузен
  • 19 :45. Рома — Брайтон
  • 19:45. Спарта Прага — Ливерпуль
  • 22:00. Бенфика — Рейнджерс
  • 22: 00. Марсель — Вильярреал
  • 22:00. Милан — Славия Прага
  • 22:00. Фрайбург — Вест Гэм

    • *Указанное время — киевский

  • Бенфика — Рейнджерс: где смотреть матч Лиги Европы

    • Напомним, накануне, 6 марта, состоялся первый матч противостояния Спортинг — Аталанта. 

    Ответные матчи состоятся через неделю, 14 марта.

    Параллельно будут сыграны еще 8 матчей 1/8 финала Лиги конференций.

    Финал Лиги Европы УЕФА-2023 /24 запланирован на 22 мая в Дублине, Ирландия (стадион Авива).

    champion.com.ua

    Категории
    Комментарии
    Больше в Футбол
    aquapolis