Рома примет Брайтон, Милан и Ливерпуль сыграют против чехов: расписание матчей Лиги Европы

7 марта, состоятся семь матчей 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2023/2024. В частности, португальская Бенфика нашего Анатолия Трубина примет шотландский Рейнджерс.
Расписание первых матчей 1/8 финала
*Указанное время — киевский
Напомним, накануне, 6 марта, состоялся первый матч противостояния Спортинг — Аталанта.
Ответные матчи состоятся через неделю, 14 марта.
Параллельно будут сыграны еще 8 матчей 1/8 финала Лиги конференций.
Финал Лиги Европы УЕФА-2023 /24 запланирован на 22 мая в Дублине, Ирландия (стадион Авива).