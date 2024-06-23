Sky Sport Germany: Йозуа Киммих не хочет продолжать играть в Баварии

Перейдет в Испанию?

Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник "Баварии" Йозуа Киммих не хочет продолжать карьеру в мюнхенской команде. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По информации издания, Йозуа Киммих приступил к поиску нового клуба, главный тренер "Барселоны" Ханси Флик заинтересован в услугах полузащитника, вот почему 29-летний полузащитник может перейти в "Барсу" если стороны угодят сумму трансфера.

Читайте такжеРеал Мадрид попытается подписать Йозуа Киммиха

Напомним, в сезоне 2023/24 Киммих принял участие в 43 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 11 результативных передач. Контракт немца с Баварией рассчитан до лета 2025 года.

www.ua-football.com