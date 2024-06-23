Боб Арум назвал условие, при котором Фьюри сможет победить Усика в реванше

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Известный промоутер Боб Арум высказался относительно будущего реванша между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Я считал, что Тайсон победил в первом бою, но победа Усика была тоже логичной, это был близкий бой. Когда Тайсон начнет тренировочный лагерь, то ему надо снова готовиться к поединку, который пройдет 12 раундов. Если Тайсон хорошо подготовится к бою и проведет солидные 12 раундов, то он одолеет Усика в реванше», – отметил Арум.

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

sport.ua