Энди Маррей не сможет сыграть на Уимблдоне в этом году

Экс-первая ракетка мира и победитель трех турниров Grand Slam Энди Маррей не сыграет на Уимблдоне в этом сезоне

Британский теннисист вынужден перенести операцию по удалению кисты позвоночника, что вынудит его отказаться от соревнований минимум на ближайшие шесть недель. Таким образом, помимо отказа от участия в Уимблдоне, теперь под вопросом выступление британца на Олимпиаде в Париже.

Напомним, что 37-летний Энди Маррей планировал завершить свою профессиональную карьеру этим летом, отыграв прощальные матчи на Уимблдоне и Олимпиаде. Однако, в начале недели британец получил травму, выступая на соревнованиях в Лондоне.

Энди Маррей впервые сыграл в основной сетке Уимблдона в 2005 году и с того момента провел на турнире 74 матча, в которых одержал 61 победу. Британец трижды играл в финале домашнего «мэйджора» и завоевал два титула: в 2013 году он победил в решающем поединке Новака Джоковича, а в 2016 году — Милоша Раонича.

В прошлом году Энди Маррей проиграл на Уимблдоне во втором круге в пятисетовом противостоянии со Стефаносом Циципасом.

btu.org.ua