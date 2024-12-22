“Ко всем игрокам применяются одни и те же правила и процедуры”. Глава ITIA сравнила допинговые дела Швёнтек, Синнера и Халеп

Генеральный директор Международного агентства по честности в теннисе (ITIA) Карен Мурхаус в интервью изданию Tennis365 заявила, что Янник Синнер и Ига Швёнтек не получили особого отношения по сравнению с другими игроками, например как Симона Халеп, после их проваленных допинг-тестов.



Бывшая первая ракетка мира Халеп намекала на существенные различия в том, как рассматривались дела о допинге в теннисе в последние годы, что вызвало широкий резонанс в теннисном сообществе.

Сомнения вызывала ситуация, при которой Швёнтек была первоначально отстранена на 22 дня, затем смогла принять участие в Итоговом турнире WTA и Финале Кубка Билли Джин Кинг, а последние восемь дней своего одномесячного отстранения провела в период, когда крупных турниров не проводилось.

Мурхаус подробно объяснила ход дела польской теннисистки, настаивая, что все действия соответствовали правилам. Она подчеркнула, что Швёнтек была отстранена сразу после получения уведомления о неудачном допинг-тесте.

“Отсчет времени начался с дня получения ею предварительного уведомления, она была немедленно временно отстранена,” – пояснила глава ITIA.

“Согласно правилам, она имела право обжаловать это отстранение, и ее апелляция в итоге оказалась успешной. На проверку загрязненного препарата потребовалось 22 дня с момента отправки уведомления. После этого ее проинформировали, что временное отстранение снимается. Таким образом, она пропустила три турнира в Азии, после чего отстранение было снято.

Когда было решено наложить окончательное наказание в виде одномесячного отстранения, 22 дня, уже проведенные в отстранении, были вычтены, и ей оставалось только восемь дней.”, – рассказала Мурхаус.



Вопросы вызвало также то, почему положительные допинг-тесты Синнера и Швёнтек не были обнародованы до завершения их дел, однако, по словам Мурхaус, это также соответствовало протоколам ITIA.

“Согласно кодексу WADA, все виды спорта обязаны накладывать временное отстранение, если тест на запрещенное вещество дал положительный результат,” – добавила Мурхaус.

“После этого спортивные организации могут самостоятельно решать, объявлять ли о временном отстранении. Подходы в этом вопросе разные. В легкой атлетике временные отстранения практически сразу объявляются публично. Многие командные виды спорта вообще не сообщают о них.

В теннисе было принято решение не объявлять временные отстранения в течение как минимум 10 дней. Это дает время проверить образец B и игроку возможность оспорить отстранение. Если апелляция успешна и подана в течение 10 дней, временное отстранение не объявляется.

Швёнтек и Синнер подали апелляции в течение десяти дней, и они были успешны. Согласно нашим правилам, в этом случае мы не делаем объявлений. Пока эти правила действуют, наша задача – следовать им, что мы и сделали в обоих случаях.”, – объяснила Карен Мурхаус.

Мурхaус подчеркнула, что каждое дело о допинге должно рассматриваться индивидуально, и ситуация с Халеп существенно отличалась от случая Швёнтек.

Халеп была изначально дисквалифицирована на четыре года в сентябре 2023 года, чуть более чем через год после положительного теста на роксадустат и выявленных отклонений в ее биологическом паспорте. Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок ее дисквалификации до девяти месяцев в марте, приняв объяснение о загрязнении добавки.

В то же время, когда в прошлом месяце стало известно, что Швёнтек была отстранена лишь на один месяц, выяснилось, что большая часть срока расследования была засекречена в рамках временного отстранения. В итоге ITIA признала, что положительный тест Швёнтек был вызван загрязнением регламентированного безрецептурного препарата мелатонина, который она принимала для борьбы с джетлагом и проблемами сна.

Дело польки всплыло спустя три месяца после того, как первая ракетка мира среди мужчин Янник Синнер был оправдан по делу о двух положительных тестах в марте. Это вызвало вопросы со стороны ведущих теннисных экспертов о том, почему итальянцу позволили продолжать играть после неудачного теста.



Эти два дела вызвали обвинения ITIA в том, что игроки с более высоким статусом и финансовыми возможностями имеют больше шансов успешно оспорить результаты тестов с помощью мощных юридических команд. Однако Карен Мурхaус решительно отвергла такие обвинения.

“Ко всем игрокам применяются одни и те же правила и процедуры,” – отметила Мурхaус. “Каждое дело индивидуально и зависит от конкретных фактов. Иногда дела бывают очень сложными, поэтому неправильно сравнивать два заголовка и делать выводы. Все решают детали.

Возьмем случаи Швёнтек и Халеп. Трибунал CAS установил, что добавка Халеп была загрязнена, что привело к девятимесячной дисквалификации. Это решение основывалось на объективной и субъективной степени ее вины.

В случае Швёнтек загрязненный продукт был лекарственным препаратом. Поэтому было логично предположить, что регламентированное лекарство содержит то, что указано в составе. Соответственно, степень вины в ее случае была минимальной, поскольку она не могла предпринять больше разумных мер для предотвращения загрязнения.

В случае Халеп загрязненным продуктом была не медицинская добавка, а коллагеновая добавка, и уровень ее вины был признан более высоким. Ключевой момент в том, что редко бывают два одинаковых дела, каждое зависит от своих уникальных обстоятельств”, – подытожила Генеральный директор ITIA.



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